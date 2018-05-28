Обновление ОС IOS XR для маршрутизаторов Cisco NCS 6000 выводит устройства из строя

Восемь моделей линейных карт для маршрутизаторов Cisco NCS 6000 нуждаются в обновлении прошивки из-за обновления операционной системы IOS XR 5.2. x, выводящего устройства из строя.

По словам представителей Cisco, ряд линейных карт с «обновленной троичной ассоциативной памятью емкостью 500 МГц (TCAM)» могут либо не загрузиться, либо перейти в состояние «IN-RESET», если у них нет системного обновления System Management Unit.

Таким образом при установке новой линейной карты в систему с IOS XR 5.2. x происходит отказ инициализации сетевого процессора (NPU) с ошибкой «No such device».

Согласно уведомлению Cisco, частота карт была изменена с 300 МГц до 500 МГц, когда у одного из сторонних компонентов истек срок годности, что повлияло на последовательность инициализации затронутых карт.

Маршрутизаторы, на которых установлена IOS XR 6.1. x, не затронуты и обновление до данной версии не требует установки дополнительных исправлений.