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Обновление ОС IOS XR для маршрутизаторов Cisco NCS 6000 выводит устройства из строя
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Обновление ОС IOS XR для маршрутизаторов Cisco NCS 6000 выводит устройства из строя 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Восемь моделей линейных карт для маршрутизаторов Cisco NCS 6000 нуждаются в обновлении прошивки из-за обновления операционной системы IOS XR 5.2. x, выводящего устройства из строя.
По словам представителей Cisco, ряд линейных карт с «обновленной троичной ассоциативной памятью емкостью 500 МГц (TCAM)» могут либо не загрузиться, либо перейти в состояние «IN-RESET», если у них нет системного обновления System Management Unit.
Таким образом при установке новой линейной карты в систему с IOS XR 5.2. x происходит отказ инициализации сетевого процессора (NPU) с ошибкой «No such device».
Согласно уведомлению Cisco, частота карт была изменена с 300 МГц до 500 МГц, когда у одного из сторонних компонентов истек срок годности, что повлияло на последовательность инициализации затронутых карт.
Маршрутизаторы, на которых установлена IOS XR 6.1. x, не затронуты и обновление до данной версии не требует установки дополнительных исправлений.
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