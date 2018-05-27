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В России создан первый телефон с криптозащитой
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В России создан первый телефон с криптозащитой 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Концерн "Автоматика" (входит в ГК "Ростех") создал первый в России телефон с криптозащитой для правоохранительных органов и коммерческих компаний, который появится в открытой продаже, сообщил РИА Новости пресс-секретарь концерна Виталий Струговец.
Продукт был представлен на форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018" в Подмосковье.
"В данный момент ведутся переговоры, проявили заинтересованность к аппарату и органы власти, и правоохранители, и коммерческие компании. Это первый аппарат с шифратором, который мы даем в свободную продажу. Он действительно необходим тем же коммерческим структурам, у которых есть своя коммерческая тайна", — пояснил Струговец.
Разработка "Круиз-К" обеспечивает ведение дуплексных телефонных переговоров в двух режимах: закрытом — с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и в открытом — при коммуникации с обычным IP-телефоном.
"Не нужно много автоматических телефонных станций, чтобы соединить IP-телефонию и обыкновенный двух— или четырехпроводной телефон. В единую сеть объединяется зашифрованный "Круиз" и обыкновенный телефон, все это соединяется в единую сеть АТС. Это позволяет проводить зашифрованные секретные звонки с "Круиза" на обычный телефон, они также будут шифроваться", — рассказал РИА Новости инженер-разработчик концерна Федор Волков.
Он добавил, что владелец такого телефона может быть "абсолютно спокоен" за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии. Возможное количество аппаратов в одной IP-сети доходит до 1 тысячи единиц. "Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.
Стоимость аппарата пока не раскрывается.
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