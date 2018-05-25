Что умеет самый странный и бесполезный гаджет Apple

Периодически Apple выпускает крайне неоднозначный девайс, который поначалу все хоронят, а затем он занимает первые строчки продаж в своем сегменте. Вспомнить хотя бы Apple TV, Apple Watch или AirPods, которые вызывали нездоровый негатив у публики. Следующим таким устройством обещает стать умная колонка HomePod. «Лента.ру» разобралась, что умеет новый гаджет Apple и стоит ли ждать его появления в России

«Первые ласточки» у Apple почти всегда получались плохо. Первый iPad был тяжелым и с ужасным экраном, каждый номерной iPhone имеет целую тучу производственных косяков (прерывание сигнала у «четверки», облезающая краска у «пятерки», гнущийся корпус у «шестерки» и так далее). Исключений практически нет, но в каждой новой ревизии эти проблемы удается исправить: где-то антенну передвинуть, где-то технологию покраски поменять, а где-то просто использовать более прочный металл.

Точно так же и с умной колонкой HomePod, которую представили практически год назад, а в продаже она появилась только в январе 2018-го. Стоит отметить, что это уже не первая попытка Apple выйти на рынок акустики. В 2006 году Стив Джобс представил Hi-Fi-систему для iPod, которая не выдержала конкуренции с Bose и Klipsch и быстро умерла.

Банка под закрутки

HomePod — это умная колонка в форме небольшого цилиндра, обитого сеткой. Внутри находятся семь твитеров и шесть микрофонов, расположенных по кругу, и низкочастотный динамик сверху. Несмотря на малые размеры, колонка стационарная и работает исключительно от розетки. Это обескураживает, потому что даже iPod Hi-Fi могла проигрывать музыку от батареек, а маленькая HomePod почему-то не может.

По поводу корпуса есть пара нюансов. Во-первых, силиконовая ножка оставляет белые круги на деревянной поверхности, и если вовремя не протереть — они останутся навсегда. Во-вторых, некоторые владельцы рассказывали, что на ткани, которая покрывает колонку, виден огромный шов. В-третьих, HomePod совершенно неремонтопригодна, ведь чтобы добраться до корпуса, нужно разрезать наружную сетку. В остальном же устройство выглядит стильно и минималистично, прямо как Mac Pro 2013 года. И, конечно, здесь нет вообще никаких разъемов, в том числе и 3,5-миллиметрового джека.

Единственное, за что цепляется глаз, — черная глянцевая поверхность, на которой находятся все органы управления. Среди них только две сенсорные кнопки регулировки громкости и экран на верхней панели. Может показаться, что этого достаточно, но экран HomePod не несет практически никакой функции. На нем можно было бы показывать обложку альбома или название трека, да вообще что угодно, что упростило бы обращение. Но нет — на него выводится статус Сири и изредка состояние самой HomePod. По сути, он выполняет ту же функцию, что и обычный светодиод в других портативных колонках.

Шапка гвардейца

Идея HomePod во многом схожа с AirPods, где пользователя умышленно ограничивают, чтобы он привыкал пользоваться Сири. Но Сири глупая до невозможности, да и в колонке установлена специальная версия голосового ассистента без поддержки русского языка. HomePod — это вообще одно сплошное ограничение.

Для ее первичной настройки (и последующей работы) требуется постоянное подключение к интернету. В теории тут должно быть все так же легко, как с беспроводными наушниками от Apple: включил HomePod, поднес iPhone (с Android она не работает) — и все, система готова к работе. В этот момент на HomePod передается информация о пользователе, его Apple ID и информация из Apple Music. Но если при подключении к сети требуется аутентификация пользователя, то ничего не выйдет, и нужно городить костыли.

Когда удастся пройти этап с включением, начнется первичная настройка HomePod. Сперва нужно откалибровать Сири и несколько раз повторить за ней простые фразы. После этого колонка пустит несколько звуковых сигналов, и на этом нужно остановиться подробнее. Микрофоны на корпусе замеряют отражение от окружающих поверхностей, позволяющей HomePod определить свое положение в комнате. Именно для этого по всему корпусу разместили семь высокочастотников — чтобы оптимизировать нагрузку и обеспечить оптимальное звучание в любом помещении. Вне зависимости от того, стоит ли колонка в центре комнаты, у стены или в углу, она будет звучать примерно одинаково. И вот это реально воспринимается как магия, хотя эта технология не нова.

На этом этап настройки заканчивается, и можно начать слушать музыку. Напомним, что в HomePod нет никаких разъемов, поэтому передача информации происходит только по «беспроводу». Есть несколько вариантов запуска трека на колонке. Самый простой из них — воспользоваться AirPlay с iPhone, iPad или любого устройства с поддержкой стандарта. Даже Android-пользователи могут передавать треки на HomePod, используя специальное приложение. В таком случае нет ограничений, и можно включать музыку хоть из Google Play и Spotify.

Но по задумке Apple HomePod нужно использовать как автономное устройство, отдавая команды Сири. Например, ее можно попросить включить плейлист какого-либо артиста или подобрать музыку под занятие. Вот только для этого нужна подписка на Apple Music, и понимает HomePod пока только английский язык.

Горшок для цветов

Все взаимодействие с колонкой происходит буквально вслепую. На iPhone, Apple TV и HomePod установлены совершенно разные версии Сири. Так, например, Сири в умной колонке не умеет вызывать такси и отвечать на простейшие поисковые запросы, что умеет Сири на iPhone. Изначально неизвестно, что она может, поэтому обычным перебором просто задаешь разные вопросы — выясняешь, умеет ли она понимать контекст и вести беседу. И в процессе такого познания выясняется, что колонка практически ничего не может, а Сири нужна для выполнения простейших команд.

Можно было бы спустить это на заботу Apple о приватности пользователей, но это рушит саму концепцию умного ассистента. HomePod не может зачитать последние новости, рассказать о загруженности дорог, посоветовать ресторан и много чего другого. Вместо этого она может лишь включить музыку и завести таймер. Также нет определения голоса пользователя, как в iPhone, поэтому любой желающий может попросить зачитать HomePod последние входящие сообщения.

В Apple также уверены, что HomePod станет центром умного дома — не просто так ведь настройка колонки происходит в программе «Дом». Таким образом колонке можно отдавать команды по управлению лампочками, замками, термостатами и всем остальным с поддержкой HomeKit. Но в России это все далеко от реального пользователя, пока это лишь забава для энтузиастов.

Разрабатывая HomePod, в Apple явно оглядывались на модные веяния, и на первый план выходит мощный бас. Хотя со средними и высокими частотами здесь тоже все в порядке. Поначалу вообще не верится, что маленькая колонка способна выдавать такие низкие частоты и играть настолько громко. Для комфортного прослушивания в просторной комнате достаточно 30 процентов от максимальной громкости, а на 50 она раскачивает двухкомнатную квартиру.

Оценка звука — это очень субъективная тема. Совершенно точно ее звучание понравится многим, а некоторые вообще сочтут HomePod чем-то уникальным. Но тут нет эквалайзера и возможности подстроить звучание под себя, поэтому перед покупкой стоит ее послушать живьем. Пусть звук и кажется объемным, при прослушивании очень не хватает реального стерео-эффекта. Но к этому быстро привыкаешь и замечаешь другой, более важный плюс: в любой части комнаты композиция звучит неизменно, что достигается как раз благодаря технологии определения положения в пространстве.

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HomePod — идеальная умная колонка для человека, которому не нужна умная колонка. По части «ума» она вообще не способна конкурировать с Amazon Alexa и Google Home. Вместе с тем в ней масса ограничений и запретов: нельзя настроить без iPhone, не работает без Wi-Fi, управляется только с Сири (которая очень сильно урезана), играет музыку только с Apple Music, нет mini-jack, работает только от сети. Этот список можно продолжать очень долго. Пока это довольно бесполезный гаджет для обычного человека и может приглянуться лишь фанату Apple, плотно погрязшему в экосистеме.

HomePod пока не продается в России, и, соответственно, никакой поддержки здесь нет. Вполне вероятно, что Apple будет первой компанией, которая выведет умную колонку на российский рынок. Но даже в Америке у HomePod дела идут плохо, и посетители Apple Store просто не понимают, что перед ними находится и почему за это нужно отдавать 350 долларов. Вне зависимости от этого у нее действительно лучший звук среди портативных колонок, что для многих уже станет весомым поводом к покупке.