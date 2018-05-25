Qualcomm представил новый чипсет среднего уровня — Snapdragon 710

Qualcomm анонсировала линейку Snapdragon 700 на выставке Mobile World Congress (MWC) Барселоне, Испания , в феврале. Чипсеты из новой линейки, по задумке компании, получат ряд характеристик от топовой 800-й серии, однако будут лишены ряда слишком дорогих элементов.

Теперь же компания представила первый чипсет 700-й серии. В принципе, новая SoC (однокристальная система) Snapdragon 710 является преемницей Snapdragon 660, однако она действительно имеет и некоторые характеристики флагманской модели.

Так, как и топовый чипсет Snapdragon 845, Snapdragon 710 изготавливается по 10-нанометровому технологическому процессу (Snapdragon 660 построен на базе 14-нанометрового техпроцесса). Новая SoC получила графический процессор Adreno 616 — GPU из флагманской, 600-й линейки. Такой графический процессор, по словам Qualcomm, обеспечит на 35% более высокую производительность и на 40% сниженное энергопотребление по сравнению с Adreno 512 у Snapdragon 660.

Центральный процессор Snapdragon 710 состоит из ядер Kryo 360 (у Snapdragon 845 — Kryo 385, у Snapdragon 660 — Kryo 260). При этом кластерная структура нового чипсета несколько необычная: он получил два производительных ядра с частотой 2,2 ГГц (Cortex-A75) и шесть энергоэффективных с частотой 1,7 ГГц (Cortex-A55) — у Snapdragon 660 и Snapdragon 845 также имеется по восемь ядер, но по четыре производительных и по четыре энергоэффективных.

Qualcomm оснастила новый Snapdragon 710 таким же DSP-процессором, как и Snapdragon 845, — это Hexagon 685; в Snapdragon 660 используется Hexagon 680. При этом, как отмечает Android Authority, Snapdragon 845 стал первым чипсетом не 800-й серии, получившим сигнальный процессор обработки изображений второго поколения — Spectra 250 (у Snapdragon 845 — Spectra 280, у Snapdragon 660 — Spectra 160); он должен позволить делать снимки и записывать видео более высокого качества.

Среди прочего, Snapdragon 710 поддерживает SDK Snapdragon Neural Processing, а также такие платформы, как Tensorflow и Caffe/Caffe2. Чипсет также оснащен LTE-модемом Snapdragon X15 и имеет, в частности, поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4+.

На данный момент, по словам Qualcomm, Snapdragon 710 уже доступен партнерам компании. Первый коммерческие образцы, оснащенные данным чипсетом, появятся, как ожидается, в конце текущего квартала — то есть уже в следующем месяце.