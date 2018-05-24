BQ Jumbo — почти как все, но немного иначе

Когда в модельном ряду производителя есть большой выбор смартфонов, это совсем неплохо. Так и получается со смартфонами BQ. Компания постоянно выпускает новые устройства, и когда в них есть, на что обратить внимание, это стоит сделать.

Когда речь заходит о смартфонах за 9000 рублей, возникают мысли о том, что в этом ценовом сегменте в последнее время границы практически размылись. Например, по производительности и камере разница между ними минимальная.

Доля истины в этом есть, так как производители берут свое в основном дизайном и фирменными фишками. Но разве это плохо и это не повод поговорить о разных смартфонах?

Общее впечатление

Мы уже делали обзоры на некоторые модели BQ, и все они были крепкими игроками своего ценового сегмента. В целом это же можно сказать и про BQ Jumbo.

Нам достался черный смартфон, но в продаже есть еще и золотистый цвет. Комплект, как и во многих других моделях BQ, небогатый. Есть только самое необходимое, а именно кабель зарядки и адаптер питания.

Корпус не разбирается, а батарея не вытаскивается. SIM-карта и карта памяти вставляются слева. Слот комбинированный, и карта памяти занимает место второй симки. Кнопки справа, а Power находится очень удобно. Для средней или большой руки при комфортном хвате она оказывается как раз под большим пальцем. Кнопки имеют приятную текстуру, которая не так часто встречается на недорогих смартфонах.

Внешний динамик и микрофон находятся снизу, а microUSB для зарядки и mini jack — сверху.

Сканер отпечатков пальцев расположился на задней панели. Ровно под камерой и двухтоновой вспышкой. Вспышка возведена в отдельный ранг при создании смартфона, так как даже для фронтальной камеры предусмотрена своя отдельная вспышка. Про сканер можно сказать только то, что он утоплен в корпус больше, чем обычно, но зато его можно запросто найти, да и работает он быстро для своего ценового уровня.

Корпус смартфона крупный, но такой он из-за того, что диагональ экрана составляет 6 дюймов. Рамки не самые маленькие, если сравнивать с тем, что научились делать производители сейчас, но и огромными они не выглядят.

Экран

Когда я делаю обзоры недорогих смартфонов, я всегда обращаю внимание на то, как сделан экран с точки зрения честности производителя. Многие, особенно китайские производители, любят сделать стекло так, чтобы оно было от края до края, а экран под ним имел неактивные области по 1-2 мм. На мой взгляд, это нечестно и это отталкивает. В BQ Jumbo рабочая зона экрана заканчивается там, где начинается корпус. А еще обращает на себя внимание, что экран не отдает серым, благодаря чему в выключенном состоянии не отличается от рамок, и то, что у него скруглены края. Это только дополняет образ целостности устройства. Как говорится, «мелочь, а приятно».

Разрешение экрана предсказуемо HD+, а именно 1440 на 720 и, как несложно догадаться из разрешения, имеет важное соотношение сторон 18:9.

Яркость экрана на уровне своей цены. Нельзя сказать, что она удивляет, а вот проработка черного цвета действительно обращает на себя внимание. Тут ситуация чуть лучше, чем у многих смартфонов, которые можно назвать прямыми конкурентами.

Для удобства работы со смартфоном предусмотрены жесты быстрого доступа к функциям, позволяющие нарисовать символ на заблокированном экране и тем самым запустить какое-либо приложение или функцию. Правда после рисования все равно придется приложить палец к сканеру для разблокировки.

Железо и производительность

За производительность BQ Jumbo отвечает процессор MediaTek MT6739. Это семейство процессоров встречается далеко не в одном смартфоне и поэтому является надежным бюджетным решением. Это 4-ядерный 64-битный процессор с частотой 1,28 ГГц и графикой Mali T-720. Частота не такая выдающаяся, но для среднего использования этого хватает. С требовательными играми трудности быть могут, но на общей работоспособности это почти не сказывается. Радует то, что греется смартфон не очень сильно.

Оперативной памяти 2 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Показатели не выдающиеся, но и не провальные, а вот то, что карты памяти поддерживаются только до 32 ГБ, немного удивляет по современным меркам.

Аккумулятор честно выдерживает в течение дня. Если совсем экономить, то можно выжать полтора дня, но не больше. Емкость батареи составляет 3900 мАч, а OTG поддерживается.

Камера

Камера делает на удивление неплохие снимки. Но стоит отметить, что ее прибавка при хорошем освещении компенсируется не очень хорошей работой при сложном освещении. Появляются шумы, а картинка иногда получается смазанной из-за того, что камере не хватает светосилы и приходится компенсировать ее более долгой выдержкой. С другой стороны, в темноте даже более дорогие смартфоны снимать еще не научились, поэтому это не так страшно.

Разрешение основной камеры 13 Мп. Есть электронная стабилизация, но понять, дает ли они что-то существенное, не получилось. Зато есть двухтоновая вспышка, которая способна решить проблему со снижением качества при слабом освещении.

Вспышка есть и на фронтальной камере. При ярком освещении ее мощности не хватит для дополнительной подсветки лица. Зато при слабом освещении она сможет неплохо помочь.

Претензии к фронтальной камере примерно такие же, как и к основной. Недостаточная светосила и, как следствие, трудности при слабом освещении. Но если делать селфи на улице, то проблем никаких не будет ни с детализацией, ни с яркостью. Хотя контрового света лучше все же избегать.

Разрешение фронтальной камеры 8 Мп, и для нее тоже есть отдельная настройка включения стабилизатора как для фото, так и для видео.

Прочие моменты

В BQ Jumbo установили достаточно неплохой внешний динамик, благодаря чему он звучит действительно громче, чем многие другие смартфоны, и при этом на средней громкости выдает вполне приличное качество звука. На максимальной громкости о качестве говорить не приходится, но тем не менее звук слышен разборчиво. Поэтому посмотреть на улице ролик без наушников или включить музыку не будет проблемой.

Что касается связи, то смартфон поддерживает GPS и 4G. Bluetooth будет версии 4.2. Wi-Fi на месте, но поддержки сетей 5 ГГц нет.

Из прочего можно отметить светодиодный индикатор на передней панели, защитную пленку, уже приклеенную на экран, и Android 7.1.1, под управлением которого работает смартфон.

Итоги

Подводя итоги, можно еще раз вернуться к началу. Современные недорогие смартфоны уже не так сильно отличатся друг от друга. Именно поэтому на первое место выходят фишки, которые каждый производитель может привнести в конструкцию или в программное обеспечение.

В BQ Jumbo нельзя не отметить ответственный подход к экрану, который сделан не только качественно, но и честно. Нет визуального обмана по диагонали, а скругленные грани и глубокий черный цвет показывают, что производитель не стал на нем экономить.

Еще к сильным сторонам я бы отнес металлический корпус, громкий динамик, расположенный на торце, а не на задней стенке, и работу камеры при хорошем освещении. Это те моменты, которые действительно радуют и выделяются на фоне конкурентов. В остальном это просто добротный смартфон за свои деньги.

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