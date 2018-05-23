Стартовало массовое производство чипов для новых iPhone

Согласно изданию Bloomberg, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) запустила массовое производство чипов следующего поколения (вероятно, они получат название A12) для новых моделей iPhone.

О том, что TMSC, партнер компании Apple , начала производство новых чипов, Bloomberg стало известно из анонимных источников. Издание отмечает, что новый чипсет, вероятно, получит название A12 и будет выполнен на основе 7-нанометрового технологического процесса — такие чипсеты, как сообщается, могут быть меньших размеров, а также более быстрыми и эффективными, чем 10-нанометровые чипы, использующиеся в существующих устройствах Apple, таких как iPhone 8 и iPhone X.

В апреле, как отмечает Bloomberg, TSMC объявила, что начала массовое производство 7-нанометровых процессоров, однако не сообщила, для какого партнера конкретно они будут производиться.

Apple — не единственная компания, собирающаяся использовать новые 7-нанометровые чипы. Так, о планах по производству таких чипов заявила и Samsung Electronics . Южнокорейская компания сообщила, что начнет использовать 7-нанометровый техпроцесс при изготовлении чипов позже в этом году.

Этой осенью, как пишет Bloomberg, Apple планирует представить как минимум три новых iPhone: более крупную версию iPhone X, обновленную модель iPhone X и недорогую модель, схожую с текущим флагманом, однако с более дешевым LCD-экраном.