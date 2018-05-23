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Стартовало массовое производство чипов для новых iPhone
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Стартовало массовое производство чипов для новых iPhone 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Согласно изданию Bloomberg, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) запустила массовое производство чипов следующего поколения (вероятно, они получат название A12) для новых моделей iPhone.
О том, что TMSC, партнер компании Apple, начала производство новых чипов, Bloomberg стало известно из анонимных источников. Издание отмечает, что новый чипсет, вероятно, получит название A12 и будет выполнен на основе 7-нанометрового технологического процесса — такие чипсеты, как сообщается, могут быть меньших размеров, а также более быстрыми и эффективными, чем 10-нанометровые чипы, использующиеся в существующих устройствах Apple, таких как iPhone 8 и iPhone X.
В апреле, как отмечает Bloomberg, TSMC объявила, что начала массовое производство 7-нанометровых процессоров, однако не сообщила, для какого партнера конкретно они будут производиться.
Apple — не единственная компания, собирающаяся использовать новые 7-нанометровые чипы. Так, о планах по производству таких чипов заявила и Samsung Electronics. Южнокорейская компания сообщила, что начнет использовать 7-нанометровый техпроцесс при изготовлении чипов позже в этом году.
Этой осенью, как пишет Bloomberg, Apple планирует представить как минимум три новых iPhone: более крупную версию iPhone X, обновленную модель iPhone X и недорогую модель, схожую с текущим флагманом, однако с более дешевым LCD-экраном.
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