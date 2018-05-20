Главная причина, почему я обожаю клавиатуру на iPhone

Главная причина, почему я обожаю клавиатуру на iPhoneНа днях потыкал очередной Android-флагман и понял, что меня нереально бесит встроенная клавиатура на этих устройствах. Причём на любых, везде прослеживается одна проблема.

Текст на Android вводить просто невозможно.

Абсолютно все мои тексты, в том числе, простые слова «Да» и «Нет» андроид напрочь отказывается вводить адекватно. Буквально в каждом втором слове возникнет та или иная опечатка.

Такого разочарования в производителях Android-устройств я давно не испытывал. Долго думал, что после стольких лет компании должны были доработать самую используемую функцию в своих девайсах.

Как это проявляется

Возьмите в руки два устройства: iPhone ЛЮБОЙ модели и любой флагман на Android. Почему флагман? Да потому что эти гаджеты работают быстрее всех и должны немного лучше понимать, что пишет пользователь.

Включите секундомер на обоих устройствах и напишите это предложение:

На дощатой террасе близ конопляника вдова небезызвестного подьячего, веснушчатая Агриппина Саввична, потчевала исподтишка моллюсками, винегретом, можжевеловым вареньем и мороженым крем-брюле коллежского асессора Аполлона Филипповича под аккомпанемент аккордеона и виолончели.

Это предложение одновременно проверяет вас на грамотность и одновременно помогает лучше всего определить точность и скорость набора текста.

На iPhone 5s, 7 Plus и X время набора оказалось приблизительно одинаковым:

• 48 секунд на 5s • 51 секунда на 7 Plus

• 44 секунды на X На Xiaomi Mi Mix 2 и Samsung Galaxy S8 время написания сообщения оказалось сильно разным:

• 1 минута 22 секунды на Mi Mix 2 • 1 минута 43 секунды на Galaxy S8 При этом на айфонах я совершил всего одну опечатку, так как iOS не знает по какой-то причине слова «дощатой».

В то же время весьма мощные и современные Android-девайся справились с этим текстом гораздо хуже. Каждое третье слово было написано с ошибкой, автозамена либо работала криво, либо вовсе отключалась сама по себе.

Отсюда вытекает и увеличенное время ввода достаточно сложного текста. Разумеется, написать его можно ещё быстрее, если писать на слух или из головы. В данном случае мы рассматриваем именно перепечатывание готового текста.

Клавиатура в Android всё ещё уступает клавиатуре в iOS Как ни крути, но штатная клавиатура в Android работает заметно хуже аналогичной в iOS.

И да, сравнение идёт именно в классическом способе ввода текста. Разумеется, многие владельцы «зеленого робота» пользуются для набора текста свайпами. И иногда это даже спасает.

Но в классике Android уступает iOS. Даже сейчас. Этому, вероятно, есть объяснение.

Одно из них — размер самих клавиш. По какой-то причине даже на увеличенных экранах Android-производители уменьшают кнопки, снижая, тем самым, точность ввода.

На iPhone такой проблемы нет. С увеличением диагонали процент занимаемой клавиатурой площади остаётся прежним. Кнопки пропорционально увеличиваются в размерах, либо остаются неизменными.

Скотт Форстолл. Второе объяснение в прошлом году дал создатель iOS и бывший вице-президент Apple

Еще во время создания первого iPhone в Купертино озаботились качеством ввода текста. Ведь если бы оно было низким, то люди бы не стали уходить с кнопочных телефонов, где ввод печатного текста гораздо привычнее.

В итоге Форстолл заставил каждого члена команды разработки сосредоточиться только на создании клавиатур. И через три недели ему показали прототипы.

Выделился один, тот самый, который используется и по сей день. Хитрость этой клавиатуры заключается в использовании искусственного интеллекта и машинного обучения.

Когда вы нажимаете клавишу с определенной буквой, система автоматически выбирает буквы, которые вероятнее всего последуют далее. Они не изменяются в размерах; их площадь чувствительности увеличивается, что и делает попадание по ним более вероятным.

Вот и весь секрет успеха.

Android это критически необходимо

Современные устройства в большинстве приложений используют клавиатуру для тех или иных задач, будь то поиск по интернете, написание сообщений в мессенджерах, ввод логина/пароля и так далее.