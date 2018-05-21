Смартфонные зомби атакуют

Скажем начистоту: мы одержимы смартфонами. Как мы до такого докатились? И что будет с нами дальше?

Мы обожаем зомби на телеэкране, в кино и компьютерных играх — однако разве мы сами не превратились в смартфонных зомби? У немецкой молодежи появилось сленговое словечко «смомби» — гибрид «смартфона» и «зомби». Как так вышло? Это же граничит с помешательством.

Свой первый мобильный телефон я завел в 1997 году — почти 20 лет назад. Марки «Нокиа» (Nokia) — как сейчас помню. Тот телефон был неубиваем, а заряда батареи хватало на несколько недель.

С телефоном в кармане

Однако у старой «Нокии» хватало и ограничений. По ней можно было лишь звонить, писать СМС и играть в «змею». Вот и все. Больше никаких опций не было. Поэтому телефон бóльшую часть времени лежал в кармане.

К тому же тогда вообще мало у кого был мобильный. У большинства имелся обычный домашний телефон, а если приспичивало позвонить на улице, приходилось бегать в поисках красной будки с телефоном-автоматом.

Центр внимания

В 2007 году «Эппл» (Apple) запускает новый тип мобильного телефона — с экраном, реагирующим на прикосновение. Надвигается мобильная революция, мир больше никогда не будет прежним.

Отныне мы пользуемся телефоном по делу и без. Для каждого формата есть свое предложение. Без мобильного уже не обойтись нигде, будь то игры, знакомства или фитнес. Кроме того, с него мы читаем новости, сидим в чатах и в Фейсбуке, инстаграмим, гуглим, делаем покупки и так далее. Телефон одновременно и незаменим, и совершенно бесполезен.

Да, без смартфона мы жить не можем. Поэтому мобильный телефон перекочевал из кармана и плотно угнездился в руке — постепенно высасывая нас из окружающей действительности.

Смартфонные зомби

Мы уже не помним, кто мы и где мы. Время растворяется. Темп убыстряется, потому что нас ежесекундно бомбардируют новыми впечатлениями. Мы стали рассеянными и забывчивыми. Вообще, людям свойственно сосредотачиваться на чем-нибудь одном. А когда рука не отпускает телефон, логично, что все внимание достается ему. Мы стали смартфонными зомби.

Каждый день мы видим на улицах людей, чей взгляд безвылазно вперился в экран. Они не видят, куда идут. На «Ютубе» полно смешных роликов, где люди тычутся в стены, грохаются с лестниц и плюхаются в бассейны. Не выпуская телефона из рук.

Опасно для жизни

И это не просто смешно. Разгуливать по улицам, уткнувшись в мобильный телефон, — опасно для жизни. Вдвойне опасно, если при этом еще и носить здоровенные наушники. С ними мы не только слепнем, но и глохнем. Не различаем ни вывесок, ни светофоров, ни людей, ни машин.

Именно поэтому в последние годы на дорогах гибнет все больше пешеходов. 2017 год по количеству сбитых пешеходов стал в США рекордным. Это новая напасть, и мы не знаем, как ее одолеть.

В некоторых городах, например, в Антверпене , для мобильных зомби выделили специальные тротуары. В Германии начали втыкать светофоры прямо на тротуаре, чтобы красный сигнал нельзя было не заметить. Ну а в Гонолулу пешеходам вообще запретили писать СМС или смотреть в телефон при переходе улицы.

Все эти меры предпринимаются, чтобы снизить травматизм среди зомби-пешеходов. Но ведь эти зомби еще и за руль садятся! Это как конфеты. Начнешь есть, и отложить невозможно.

Начинаем с ранних лет

Мобильный телефон с нами повсюду — даже в туалете. И все-таки: как много времени мы проводим в телефоне?

Это зависит от возраста. Но начинаем мы рано.

По данным исследования, проведенного управлением по надзору за СМИ в 2018 году, подавляющее большинство норвежских детей своим первым мобильным телефоном обзаводится уже к десяти годам.

Мобильного нет лишь у 1% норвежских мальчиков и 2% девочек.

В ходе того же исследования детей и подростков в возрасте от 9 до 18 лет опросили, на что они тратят время.

Оказалось, что бóльшую часть своего времени — от двух часов в день и больше — молодежь проводит в телефоне. Это больше, чем в кругу семьи, с друзьями или занимаясь хобби.

Начиная с 9 и вплоть до 17 лет на смартфон времени тратится все больше, а на семью, напротив, все меньше.

Наконец, детей попросили самостоятельно оценить, чем именно они злоупотребляют.

Оказалось, что девочки более самокритичны. 54% девочек признались, что слишком много сидят в телефоне. Среди мальчиков же эта цифра составила лишь 35%.

В любом случае, показательно, сколько детей согласны, что сидят в телефоне слишком подолгу, а с друзьями живьем общаются слишком мало.

Учителя в отчаянии

Учителя ума не приложат, как бороться с мобильными телефонами. На переменах дети перестали играть в салочки. Вместо этого все стоят, уткнувшись каждый в свой телефон.

Мало кто из современных людей всерьез предлагает запретить мобильники в школах, но многих учеников телефон лишь отвлекает.

Большинство взрослых уже умеют соблюдать равновесие между телефонными привычками и личными приоритетами. Детям же научиться этому лишь предстоит.

В ходе еще одного исследования было установлено, что мобильный телефон отрицательным образом сказывается на успеваемости, отвлекая внимание учащихся. Запрет же на смартфоны в классе, напротив того, приводит к положительным результатам — особенно среди наиболее уязвимых учеников.

«Снап», «инста» и «фейс»

Молодые люди, с которыми мне довелось пообщаться, говорят, что смартфон им нужен еще и для того, чтобы поддерживать связь с друзьями через Снапчат, Инстаграм и Фейсбук. Многие из них проводят в мобильном телефоне по 4-6 часов в день. Это немало, но взрослые от них не отстают. Американская ученая Шерри Тёркл (Sherry Turkle) пишет, что подростки жалются: родители только и делают, что сидят в смартфоне и перестали уделять им внимание.

Что ждет нас в будущем?

Насколько наши привычки изменились? Какие прогнозы можно сделать на будущее?

Мобильным телефоном мы пользуемся все шире и шире. Смартфон не только заменяет нам компьютер, но и, можно сказать, служит нам дополнительным, самым сильным из полушарий мозга.

Когда у нас возникают вопросы, мы все чаще лезем за ответом в телефон — будь то рецепт того или иного блюда или же ответ на вопрос, как проехать туда-то или как починить велосипед. Однако смартфон помогает нам и в развлечениях тоже. Это не просто бездушный инструмент, а наш партнер. Даже, можно сказать, друг.

Несмотря на это, многие считают, что мобильные телефоны скоро исчезнут. Ученые-футурологи полагают, что им на смену придут умные браслеты, очки и наушники, а также одежда и обувь с сенсорами и микрофонами. Это будет технология, с которой можно поговорить. Часть нас самих. Цифровой ассистент.

В любом случае, будущее без мобильных телефонов наступит нескоро. Какое-то время нам еще придется побыть смартфонными зомби.