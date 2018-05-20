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Новый флагман Xiaomi может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее
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Новый флагман Xiaomi может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее 

Популярная механика 32 минуты назад
Фото: Популярная механика
В названии видео указано, что демонстрируемый смартфон — Xiaomi Mi 8. Это соответствует недавним слухам, согласно которым новый флагман компании будет называться не Mi 7, как можно было бы предположить, а Mi 8. Если слухи верны, возможно, такое решение связано с тем, что в этом году Xiaomi празднует восемь лет с момента основания.
Характеристики новой модели пока, разумеется, держатся в секрете. Недавно опубликованное видео, однако, демонстрирует, что смартфон, возможно, получит сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Данное решение не ново, хотя в то же время и не является сильно популярным; первый смартфон с таким датчиком представила компания Vivo на выставке CES в январе.
Xiaomi пока не раскрывала дату официальной презентации нового флагманского смартфона, однако по слухам, она может состояться 23 мая.
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