Новый флагман Xiaomi может получить сканер отпечатков пальцев в дисплее

В названии видео указано, что демонстрируемый смартфон — Xiaomi Mi 8. Это соответствует недавним слухам, согласно которым новый флагман компании будет называться не Mi 7, как можно было бы предположить, а Mi 8. Если слухи верны, возможно, такое решение связано с тем, что в этом году Xiaomi празднует восемь лет с момента основания.

Характеристики новой модели пока, разумеется, держатся в секрете. Недавно опубликованное видео, однако, демонстрирует, что смартфон, возможно, получит сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей. Данное решение не ново, хотя в то же время и не является сильно популярным; первый смартфон с таким датчиком представила компания Vivo на выставке CES в январе.

Xiaomi пока не раскрывала дату официальной презентации нового флагманского смартфона, однако по слухам, она может состояться 23 мая.