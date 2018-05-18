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Что такое PPI? Объясняем по-простому
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Что такое PPI? Объясняем по-простому 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
PPI: значение в отображении картинок
В фотографии и обработке изображений за аббревиатурой PPI стоит термин «Pixels Per Inch». В переводе на русский язык — «пиксели на дюйм». Соответственно, PPI — это мера, которая определяет относительное разрешение изображений в точках. Тем самым разрешение картинки подразумевает, что она будет напечатана в определенном размере.
В качестве единицы измерения здесь принимается американская мера длины — дюйм. Один дюйм равен 2,54 сантиметрам. Чем выше значение PPI, тем, четче будет отображение картинки.
Также очень часто можно услышать или прочитать в контексте изображений термин DPI. Очень больших отличий между DPI и PPI нет.
Расчет PPI  В качестве примера мы приводим цифровую фотографию в разрешении 1000х2000 пикселей. Допустим, что мы хотим распечатать этот снимок на бумаге 10х20 сантиметров, что в пересчете даст размер 3,94х7,87 дюймов.
Относительное разрешение определяется делением количества пикселей на соответствующие значения в дюймах, то есть 1000 пикселей делим на 3,94 дюйма и 2000 пикселей делим на 7,87 дюймов. Обе эти вычислительные операции дают округленный результат в 254 пикселя на дюйм, то есть 254 PPI, что и является относительным разрешением.
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