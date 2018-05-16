Apple cделает новый сканер отпечатков для iPhone

Apple может работать над обновленным сканером отпечатков пальцев, которые предполагается разместить под экраном. При этом новый тип дактилоскопического модуля будет значительно точнее и быстрее любого аналога. Об этом сообщает корейский портал, ссылаясь на собственные проверенные источники.

Apple не будет первой, если внедрит подобную технологию в свои смартфоны. Например, Vivo X20 Plus UD уже сейчас обладает подэкранным сканером отпечатков пальцев. Данный модуль является оптическим, когда как в Apple планируют использовать усовершенствованные ультразвуковые датчики. Эта технология обладает рядом преимуществ:

Сканирование отпечатка станет возможным, даже если палец будет мокрым или грязным.

Благодаря ультразвуку, сканер сможет считывать микроскопические детали на коже, тем самым гарантируя высокую точность распознавания.

Скорость работы будет намного выше, чем у любых аналогичных модулей.

При этом ультразвуковые дактилоскопические модули самые дорогие и наиболее сложные в производстве среди всех существующих.

На данный момент это пока лишь слух, и его стоит рассматривать как возможное развитие технологии Touch ID. Хоть направление интересное и перспективное, есть большие сомнения, что Apple откажется от Face ID в пользу экранных сканеров отпечатков пальцев.