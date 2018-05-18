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Samsung высмеяла Apple за замедление старых iPhone 

Lenta.ru 45 минут назад
Компания Samsung выпустила рекламный ролик, в котором сравнивает свой флагман Galaxy S9 с iPhone 6, выпущенном в 2014 году. Таким образом в компании попытались привлечь внимание к проблеме умышленного замедления смартфонов от Apple.
По сюжету ролика обладательница iPhone 6 сталкивается с медленной загрузкой приложений и другими проблемами, вызванными снижением производительности смартфона со старым аккумулятором. Героиня обращается в сервисный центр, где ей советуют либо обновить смартфон, либо отключить замедление, что приведет к внезапным отключениям аппарата. Стоит отметить, что эту проблему также можно решить заменой аккумулятора, однако в ролике Samsung об этом не упоминается. В финале видео девушка все же покупает смартфона Samsung.
В конце 2017 года Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. В компании отмечают, что делали это исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. После выхода iOS 11.3 в смартфонах появилась возможность отключить замедление, а также проверить состояние аккумулятора.
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