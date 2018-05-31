Kirin OS — собственный аналог Android от Huawei?

Прорывная разработка, к релизу которой готовится Huawei, может оказаться фирменной операционной системой компании. Об этом пишет GizChina со ссылкой на изображения, косвенно подтверждающие факт скорой презентации новой мобильной платформы от Huawei.

Операционная система, которую Huawei, предположительно, представит уже в июне, получит название Kirin OS — в честь процессоров, лежащих в основе фирменных смартфонов производителя. Считается, что программная платформа, о которой идет речь, будет построена на базе Linux и по мере развития сможет стать полноценной заменой Android.

Необходимость запуска собственной операционной системы в Huawei почувствовали задолго до слухов о возможном изгнании с рынка Соединенных Штатов и наложении санкций, запрещающих компании использование ОС Android. Несмотря на это, представители бренда намеренно дезинформировали общественность, заявив, что не готовы к релизу фирменной мобильной платформы.

Ранее в Huawei объявили, что планируют представить «страшно прорывную» технологию, которая навсегда изменит рынок смартфонов. Согласно инсайдерской информации, новейшая разработка имеет программную природу и обеспечивает совместимым устройствам повышенную производительность.

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