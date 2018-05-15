Как самому поменять аккумулятор iPhone

Как самому поменять аккумулятор iPhoneРано или поздно наступает момент, когда iPhone уже не так держит заряд, как раньше. Как правило, это происходит по вине iOS — она становится мощнее и требует больше ресурсов. Но и частенько бывает так, что аккумулятор попросту потерял в ёмкости. Он уже чисто физически не способен проработать столько же, сколько работал и до этого. Тогда и наступает время поменять аккумулятор iPhone. Расскажем, как это сделать в домашних условиях. На примере iPhone 6s. Как самому поменять аккумулятор iPhone Технология замены может немного отличаться в зависимости от модели iPhone ВНИМАНИЕ. Все перечисленные процедуры выполняйте на свой страх и риск. Если не уверены в чём-то, лучше обратиться к специалистам. Нам понадобится: • Крестовидные (1,2 мм, 2,2 мм, 2,8 мм, 2,9 мм) и пятигранная 3,4 мм отвертки

• Присоска

• Диэлектрическая лопатка или медиатор

• Пинцет

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iPhone 6s iPhone 6s Plus

iPhone 7 iPhone 7 Plus Пошаговая инструкция Шаг 1. Выключаем смартфон, ждём 10 секунд. Раскручиваем два нижних 3,4 мм винта. Нижняя часть дисплея чуть-чуть приподнимется.

Шаг 2. Закрепите присоску в левом нижнем углу смартфона. Берём медиатор или лопатку, аккуратно поддеваем нижнюю часть дисплея.

Шаг 3. Аккуратно тянем присоской вверх, параллельно поддевая боковые стороны устройства медиатором или диэлектрической лопаткой. Дисплей начнет отходить с характерными щелчками.

Важно! Тяните осторожно, без резких движений, чтобы не повредить смартфон. На моделях iPhone 6s и выше дисплей проклеен. Нужно аккуратно двигать медиатором или тонким скальпелем вдоль дисплея, как бы срезая её.

Шаг 4. Освободив все пазы дисплея, раскрываем iPhone на угол до 90 градусов. На моделях iPhone 7 и выше крышка открывается вбок.

Шаг 5. Открутите два винта, крепящих держатель шлейфа аккумулятора: 2,9 мм винт — красный, 2,2 мм винт — желтый.

Шаг 6. С помощью пинцета извлеките пластину.

Шаг 7. С помощью диэлектрической лопатки отсоедините шлейф аккумулятора. Отведите шлейф подальше от разъема.

Шаг 8. Открутите четыре винта: три 1,2 мм винта — красные, один 2,8 мм винт — желтый.

Шаг 9. Извлеките держатель LCD.

Шаг 10. Отключите шлейф фронтальной камеры.

Шаг 11. Отключите шлейф сенсорного дисплея и шлейф передачи данных. Всё. Теперь можно отложить дисплей в сторону.

Шаг 12. С помощью тупого пинцета отогните кончики двух клейких полосок на нижнем краю аккумулятора. Обратите внимание, что у пинцета не должно быть острых концов. Иначе вы рискуете проколоть литий-ионный аккумулятор. А из него вытекут опасные вещества. Если хотите облегчить себе жизнь, снимите модуль Taptic Engine, открутив 2 винта, закрепляющих его. Тогда скотчу не за что будет рваться и вытащить его гораздо проще.

Шаг 13. Аккуратно потяните за одну клейкую полоску в направлении нижней части iPhone. Тяните до полного освобождения. Так, чтобы полоска не порвалась. Если полоска всё-таки порвалась: Необходимо аккуратно банковской карточкой поддевать батарейку, стараясь не повредить внешнююю оболочку и контроллер, который расположен внизу батарейки. Поддевать только сбоку, где нет кнопок.

Шаг 14. Проведите аналогичную процедуру с другой полоской. Не забудьте придержать аккумулятор. ВАЖНО. Прежде чем приклеивать обратно батарейку, нужно подключить дисплей к телефону, подключить аккумулятор и проверить его работоспособность. И только потом продолжать процесс обратной сборки. При обратной установке батареи надо наклеить скотч (идёт в комплекте с батарейками) сначала на аккумулятор, а уже потом приклеивать к смартфону.

В случае с iPhone 6s Plus необходимо сложить все три полоски в один пучок и тянуть их одновременно. Тяните так, чтобы они не касались компонентов смартфона, иначе рискуете их порвать.

Шаг 15. Проведите обратную сборку iPhone. При сборке от модели 6s и выше нужно обязательно клеить пыле/влагозащитную проклейку. Её можно купить на AliExpress. Собственно, на этом всё. Вы смогли успешно (или не очень) заменить аккумулятор iPhone. Если самому страшно Разумеется, при самостоятельной сборке есть определенный риск. Вы можете испортить как сам аккумулятор, так и смежные компоненты iPhone. Это, в свою очередь, приведет к неработоспособности смартфона. И тогда уж точно придется обращаться в сервисный центр. Можно не рисковать и обратиться к специалистам. Место проверенное, я там уже менял аккумулятор и разбитый экран год назад.

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