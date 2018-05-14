Xiaomi представила доступный переводчик Konjac AI

Компания Xiaomi представила портативный переводчик Konjac AI Translator, отличающийся от аналогов как дизайном, так и способностью перевода речи в режиме реального времени. Стоимость модели составляет $47. В Китае гаджет можно приобрести уже с 4 мая, на мировом рынке устройство появится позднее.

Модель наделена искусственным интеллектом, который способен переводить с 14 распространенных языков, в том числе китайский, английский, немецкий, французский, русский, португальский и испанский. многое другое. Гаджет наделен микрофоном, динамиком для воспроизведения перевода, USB-C, входом для наушников, а также модулями Bluetooth и Wi-Fi. Скорость и качество перевода получили положительные отзывы: после записи речи достаточно нажать одну кнопку и пользователь сразу услышит ее в переводе на нужный язык. ИИ берет в расчет все аспекты речи (интонацию и акцент), а голоса обрабатываются по технологии Microsoft Translation.

Переводчик требует для работы в режиме реального времени подключение к Сети Интернет. Его можно подключать к смартфону на iOS или Android. Помимо функции переводчика гаджета может справиться еще с 47 другими функциями, которые позволяют слушать новости, сводку погоды, проигрывать музыку и пр.