Ещё
Названа главная особенность Samsung Galaxy S10
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа главная особенность Samsung Galaxy S10 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: Joan Cros/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress
Смартфон станет первым у компании, который получит встроенный в дисплей телефона датчик отпечатков пальцев.
Смартфон Galaxy S10 станет первым гаджетом компании Samsung, который получит встроенный в дисплей телефона датчик отпечатков пальцев. Об этом пишет профильный портал Android Authority.
Ранее предполагалось, что первым гаджетом с подобным функционалом станет Galaxy Note 9, напоминает издание.
Датчик отпечатков, о котором идет речь, является собственной разработкой Samsung. К примеру, другие технологические гиганты — Huawei и Vivo — использовали аналогичные разработки корпорации Synaptics, не став тратить на это собственные ресурсы.
Ожидается, что Samsung Galaxy S1 будет представлен корпорацией и поступит в продажу в 2019 году.
ТК «Звезда»: последние новости
Стало известно, когда Apple презентует второе поколение iPhone SE СМИ рассекретили кодовое название Samsung Galaxy S10 и его особенности Владельцы iPhone X смогут обменять смартфон на новый
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Франция вернула Севастополь Украине549
«Верните мне ее, мне без нее плохо»88
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне53
На Украине начала работу «полиция Крыма»367
Назван победитель боя Су-57 и F-22204
Видео
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа новая версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия Азия
00:27
Нелепое селфи мамаши убило ребёнка
Происшествия Общество
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
00:26
«Зимнюю вишню» начали сносить в прямом эфире
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение