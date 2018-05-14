Названа главная особенность Samsung Galaxy S10

Смартфон станет первым у компании, который получит встроенный в дисплей телефона датчик отпечатков пальцев.

Смартфон Galaxy S10 станет первым гаджетом компании Samsung, который получит встроенный в дисплей телефона датчик отпечатков пальцев. Об этом пишет профильный портал Android Authority.

Ранее предполагалось, что первым гаджетом с подобным функционалом станет Galaxy Note 9, напоминает издание.

Датчик отпечатков, о котором идет речь, является собственной разработкой Samsung. К примеру, другие технологические гиганты — Huawei и Vivo — использовали аналогичные разработки корпорации Synaptics, не став тратить на это собственные ресурсы.

Ожидается, что Samsung Galaxy S1 будет представлен корпорацией и поступит в продажу в 2019 году.