Microsoft оформила патент на необычный складной гаджет

Управление США по патентам и торговым маркам опубликовало заявку на патент компании Microsoft на очень необычное мобильное устройство. Речь идет о складном гаджете, оснащенном дисплеями на двух половинках корпуса. Модель будет доступна в нескольких режимах — в виде книжки или планшета.

Главная особенность устройства заключается в наличии третьего экрана, выполненного в виде узкой полосы вдоль сочленения половинок корпуса. Этот дополнительный дисплей может стать идеальным решениям для транслирования всевозможной вспомогательной информации — времени, данных о поступивших уведомлениях и пр. Состояние экрана-полосы будет зависеть от режима, в котором работает новый гаджет.

Так, к примеру, в режиме планшета дисплей может использоваться для формирования единого изображения, которое не будет разрываться посередине. Заявка на изобретение была подана в ноябре 2016 года, однако в Сети документ обнародовали лишь сейчас. В возможных сроках воплощения патентуемого решения в реальность ничего не сообщается.