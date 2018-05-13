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Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере
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Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере 

Популярная механика 1 час назад
Портал CompareRaja и инсайдер @OnLeaks опубликовали видео, демонстрирующее, как может выглядеть новый флагманский смартфон OnePlus 6. Официальная презентация новинки состоится уже 16 мая.
CompareRaja и @OnLeaks использовали предполагаемые рендеры для создания ролика, чтобы показать дизайн смартфона со всех сторон. Как можно заметить, вверху лицевой части устройства находится уже привычный «вырез», как у iPhoneX, а на задней панели расположена двойная основная камера. Смартфон на видео, кроме того, оснащен портом USB Type-C и разъемом для наушников.
Недавно глава компании OnePlus Пит Лау (Pete Lau) раскрыл некоторые характеристики нового флагмана. Так, стало известно, что OnePlus 6 получит топовый чипсет Snapdragon 845, до 8 гигабайт оперативной памяти, а также будет доступен в версии с 256 ГБ постоянной памяти.
В конце апреля компания сообщила дату анонса нового флагманского смартфона. Так, в Лондоне презентации пройдет 16 мая, а на следующий день OnePlus 6 будет представлен в Китае.
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