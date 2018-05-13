Смартфон OnePlus 6 показали на видеорендере

Портал CompareRaja и инсайдер @OnLeaks опубликовали видео, демонстрирующее, как может выглядеть новый флагманский смартфон OnePlus 6. Официальная презентация новинки состоится уже 16 мая.

CompareRaja и @OnLeaks использовали предполагаемые рендеры для создания ролика, чтобы показать дизайн смартфона со всех сторон. Как можно заметить, вверху лицевой части устройства находится уже привычный «вырез», как у iPhoneX, а на задней панели расположена двойная основная камера. Смартфон на видео, кроме того, оснащен портом USB Type-C и разъемом для наушников.

Недавно глава компании OnePlus Пит Лау (Pete Lau) раскрыл некоторые характеристики нового флагмана. Так, стало известно, что OnePlus 6 получит топовый чипсет Snapdragon 845, до 8 гигабайт оперативной памяти, а также будет доступен в версии с 256 ГБ постоянной памяти.