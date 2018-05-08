Да пребудет с вами Сила: обзор ноутбука Lenovo Yoga 920 Star Wars Special Edition

Специально к премьере фильма «Звездные войны: последний джедай» в декабре 2017 года компания Lenovo создала особую Star Wars-версию трансформера Yoga 920. Модели украшены логотипами Империи и повстанцев. Как ни странно, но и начинку этих устройств мы можем признать убедительной: установленный здесь актуальный процессор Core i5 делает 13,9-дюймовый гибрид действительно мощным. Преимущества хорошее качество дисплея и звука превосходные клавиатура и тачпад Недостатки тяжелый из-за стеклянной крышки Дисплей и дизайн Ноутбук оснащен 13,9-дюймовым дисплеем с очень тонкими рамками и отличной IPS-панелью с разрешением Ultra-HD (3840×2160 пикселей). Помимо привычного для трансформеров сенсорного ввода, дисплей реагирует на команды, подаваемые Active Pen 2.

Максимальная яркость экрана составляет 309 кд/м2 — это хороший результат, хотя нам бы хотелось больше, поскольку в планшетном режиме высокая яркость позволяет эффективнее бороться с бликами и отражениями. Контрастность в 153:1 — не самый выдающийся результат, и с более высокой контрастностью темные сцены в фильмах выглядели бы лучше.

В плане дизайна и качества исполнения Lenovo все сделала правильно. Особенно хочется выделить фирменный шарнир крепления дисплея. При этом не совсем понятно отсутствие отдельного регулятора громкости на корпусе устройства. По нашему мнению, его наличие в трансформере-планшете было бы очень удобно. Необычная крышка с логотипами Империи или повстанцев защищена стеклом Gorilla Glas.

Сила в ноутбуке Сердце Lenovo Yoga 920 — процессор i5-8250U и 8 Гбайт оперативной памяти. Файлы, игры и фильмы серии «Звездные войны» могут храниться на быстром SSD-накопителе емкостью 256 Гбайт.

В области интерфейсов по сравнению с Yoga 910 есть одно маленькое изменение — на Yoga 920 оба порта USB Typе-C поддерживают мощный Thunderbolt-протокол. Благодаря этому к ноутбуку можно легко подключать внешние мониторы и другие периферийные устройства. Кроме двух USB C в списке оснащения есть еще один порт USB 3.0. Беспроводную передачу данных можно осуществлять через Bluetooth— или WLAN-ac-модули.

Альтернатива: Lenovo Yoga 910-13IKB (80VF00C5GE) Линейка Lenovo Yoga выделяется среди аналогичных моделей цепным шарниром крепления дисплея, а также качеством исполнения и приятными тактильными ощущениями от работы с устройством. Альтернативный Lenovo Yoga 910-13IKB оснащен целыми 16 Гбайт оперативной памяти. Это практичный и элегантный гибрид планшета и ультрабука, который подойдет не только для офисных задач.

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