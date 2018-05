20 лет назад Apple представила первый iMac

20 лет назад Apple представила первый iMacВчера вечером Тим Кук опубликовал твит, к которому прикрепил историческое видео. 6 мая, 20 лет назад Стив Джобс представил первый компьютер iMac.

20 years ago today, Steve introduced the world to iMac. It set Apple on a new course and forever changed the way people look at computers. pic.twitter.com/GbKno7YBHl

— Tim Cook (@tim_cook) 6 мая 2018 г.

Оригинальный Macintosh был анонсирован еще в 1984 году. За 14 лет Apple сумела произвести настоящую революцию в мире персональных компьютеров.

Первый iMac отличался от подавляющего большинства ПК своим неординарным дизайном и цветовой палитрой. На выбор покупателя были доступны пять разных цветов: красный, розовый, бирюзовый, зеленый и сиреневый. Позднее Apple расширила палитру iMac.

Это iMac. Компьютер в полупрозрачном корпусе. Это здорово. На передней панели установлены стереодинамики. Есть инфракрасный порт. Вот привод CD-ROM, он прямо посередине. Вот выходы по стереонаушники. А это самая крутая мышь на планете. За красивой маленькой дверцей размещен Ethernet и USB порты. А еще у него есть хорошая ручка. Кстати, сзади этот компьютер выглядит намного лучше, чем другие.

Стив Джобс, из презентации iMac

Стоимость первого iMac составляла $1299. Позднее цена была снижена до $999. За эти деньги покупатель получал:

15-дюймовый дисплей 1024 х 768 пикселей

2 х USB, Ethernet, встроенный модем

4 ГБ встроенной памяти

32 МБ ОЗУ Процессор PowerPC G3 233 МГц CD-ROM 24х Встроенные динамики

Фирменную клавиатуру и мышь

В дальнейшем iMac переживет еще восемь стадий редизайна и превратится в мощнейший моноблок iMac Pro.