Тест и обзор планшета Amazon Fire HD 10 (2017): полное обновление

Итоги теста Похвалы заслуживает голосовой ассистент Alexa, коммуникация с которой во время тестирования ладилась безупречно. Но если вы хотите использовать Google Play, гаджет вам не подойдет — он поддерживает только службы Amazon. Преимущества голосовой ассистент Alexa Full-HD-дисплей Недостатки нет связи с магазином приложений Google Play скромное оснащение Результаты тестирования Amazon Fire HD 10 (2017) Соотношение цена/качество Отлично Место в общем рейтинге 25 из 38 Соотношение цена/качество: 76 Управление (50%): 80.5 Мобильность (20%): 77.6 Дисплей (20%): 72.1 Оснащение (10%): 52.5 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 75% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Хорошее оснащение для своей цены

При стоимости около 12 000 рублей Amazon Fire HD 10 (2017) обладает солидной общей производительностью. Планшет оснащен процессором Mediatek MT8173 с 4 ядрами и работает под управлением операционной системы Android 5.1. На борту гаджета 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты памяти стандарта micro-SD.

Full-HD-дисплей насчитывает по диагонали 10,1 дюйма и имеет разрешение 1920х1200. Эти показатели наделяют планшет все еще приличной плотностью пикселей в 224 ppi. На самой высокой степени яркости дисплей достигает 395 кд/м2, да и шахматная контрастность в 112:1 здесь достаточно хорошая.

Продолжительность времени автономной работы планшета при видеовоспроизведении — 6 часов 21 минута, в онлайн-режиме — 6 часов 19 минут. Это нормально, а вот продолжительность процесса зарядки через «родной» блок питания на 9 Вт довольно долгая — 4 часа 13 минут. Операционная система Amazon: Fire-OS Amazon Fire HD 10 (2017) управляется операционной системой Fire-OS, которую разработала Amazon Она быстро работает, но ограничивает эксплуатацию планшета кругом Amazon-приложений.

Таким образом, планшет предназначается в первую очередь для Prime-пользователей, которые используют преимущественно сервисы Amazon, так как никакого соединения с Google Play Store вообще установить никак не получится.

Голосовой ассистент Alexa от компании Amazon на Fire HD 10 производит очень хорошее впечатление: во время теста коммуникация работала без сбоев.

Результаты тестирования Amazon Fire HD 10 (2017) Альтернатива: Huawei MediaPad M3 Lite 10 32GB LTE За доплату почти в 8 000 рублей в лице Huawei MediaPad M3 Lite 10 LTE вы можете получить превосходный планшет.

Во время тестовых испытаний он проявил себя лучше, чем Fire HD 10. Кроме того, он располагает доступом к Google Play Store, которого у Amazon-модели попросту не имеется. Характеристики и результаты тестирования Amazon Fire HD 10 (2017) Соотношение цена/качество 76 ОС при тестировании Android 5.1.1 Процессор Mediatek MT8173 (1,8 ГГц) Количество ядер CPU 4 Видеоядро PowerVR GX6250 Объем ОЗУ 2.048 Мбайт Объем накопителя 32 Гбайт Слот для карт памяти microSD WLAN 802.11ac Bluetooth да Bluetooth LE да ИК-порт — Функции телефона — Док-станция — USB хост вкл. разъем USB Type A — USB to go да USB 3.0 — USB Slave Micro-USB NFC — Цифровое перо в комплекте — Бенчмарк: 3DMark IceStorm Unlimited общ. 13.090 бал. Бенчмарк: 3DMark IceStorm Unlimited Graphics 12.586 бал. HDMI — MHL — Дисплей: диагональ 10,1 дюйма Дисплей: плотность пикселей 224 ppi Дисплей: разрешение 1.920 x 1.200 пикселей Дисплей: соотношение сторон 16:10 Дисплей: максимальная яркость 395 кд/м ² Дисплей: контрастность по шахматному полю 112:1 Дисплей: максимальная контрастность 1.225:1 Дисплей: отражательная способность (больше — сильнее отражает) 6:1 Дисплей: поддержка Full HD да Основная камера: разрешение фото 1,9 Мпикс Основная камера: вспышка — Аккумулятор: время проигрывания видео 6:21 ч:мин; Аккумулятор: время серфинга 6:19 ч:мин; Аккумулятор: время зарядки 4:13 ч:мин; Аккумулятор: зарядка через Micro-USB да Аккумулятор: емкость — Зарядка: мощность 9 Вт GPS-приемник — Сенсоры Акселерометр и Датчик света Управление: браузер хорошо (1,8) Время загрузки chip.de Время загрузки сложного сайта 7,4 сек Ассортимент магазина приложений Габариты 26,2 x 15,9 x 1,0 cм Вес 495 г. Вес зарядки 86 г. Дата теста 2017-10-20 Читайте также: Тест планшета Amazon Fire HD 8 2017

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