Почему за GPS-трекер можно получить реальный срок?

Артем Лаптев — владелец компании по доставке еды «ВкусЛаб». Недавно ему пришла повестка из следственного комитета . Он позвонил следователю и выяснил, что ему из-за какой-то пустой формальности нужно забежать на 15 минут и дать разъяснение.

В итоге выяснилось, что пустая формальность — это возможное уголовное дело по статье о незаконном обороте специальных средств для негласного получения информации. Ими оказались трекеры, которые бизнесмен заказал в Китае . Правда, посылку он так и не получил.

Устройства, как он потом узнал, задержали на таможне. Технику он покупал для курьеров: хотел разработать приложение, чтобы клиенты видели онлайн, как их еда «добирается» до них. Можно было купить российские устройства, но китайские оказались в разы дешевле, говорит Артем Лаптев:

Артем Лаптев бизнесмен «Точно так же, как человек может мониторить, где находится такси, чтобы он точно так же мог видеть, где находится его заказ. Посмотрели российские устройства, которые по цене от 6 до 12 тысяч рублей, зашел на AliExpress, там куча вариантов, начиная от 500 рублей. Заказал по 500-600 рублей, я эти устройства так и не получил, потом начал общаться уже с компанией, которая этим занимается. Потом я уже покупал российские устройства, потому что с китайскими технически была сложность».

Артем далеко не первый. Известно знаменитое дело курганского фермера Евгения Васильева : он купил трекер для коровы, которая отбивалась от стада.

В итоге преследование прекратили, но случилось это после того, как журналисты рассказали историю Владимиру Путину , который изрядно удивился. Проблема еще и в том, что, когда кто-то заказывает такую технику, ему и в голову не придет, что он — потенциальный шпион.

Когда материалы попадают к правоохранителям, они проводят экспертизу, рассказывает управляющий партнер адвокатского бюро «ЗКС» Денис Саушкин:

Денис Саушкин, управляющий партнер адвокатского бюро: «ЗКС» «Техническая экспертиза, как правило, очень проста. Устанавливается просто, имеется ли возможность скрытого записывания и скрытой передачи информации. Самое неприятное в этой ситуации, что суды по данным делам выносят обвинительные приговоры. Позиция, что будут знать его сотрудники о том, что у них эти трекеры, не исключает его ответственности в рамках уголовного закона. Есть такие казусы, что возбуждаются уголовные дела даже на пастухов, которые трекеры ставили на своих коров».

Эта шпионская статья появилась в нашем Уголовном кодексе семь лет назад. В 2012 году по ней судили 72 человек, а в прошлом году — уже 254, причем ни одного не оправдали.

Кто-то отделался штрафами, а кто-то получил реальные сроки: максимальное наказание по статье — до четырех лет тюрьмы. Правда, как пишет «Коммерсантъ», Генпрокуратура провела масштабную проверку этих дел.

Теперь закон могут скорректировать. Когда это произойдет, пока не известно. Сейчас следователи решают, возбуждать ли против Артема Лаптева дело или нет. Сам он опасается, что может на пустом месте получить судимость. Получается, за то, что хотел цифровизовать свой бизнес.