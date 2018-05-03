Как восстановить удалённые фотографии и файлы на Android

Современная шутка гласит, что люди делятся на два вида. Первые уже делают бэкапы, а вторые — ещё не успели к этому прийти. Если вы любите жить на острие и относитесь ко второй группе, для вас хорошие новости. Восстановить фотографии, переписку и список контактов получится с помощью программы dr.fone. Это касается как случайно удалённых данных, так и файлов, пропавших из-за поломки смартфона.

dr.fone — программа для операционных систем Windows и macOS. Приложение предназначено для работы с внутренностями смартфонов. Работает с девайсами на Android и iOS.

Программа состоит из нескольких утилит: Recover, Transfer, Repair, Erase, Unlock и пары других. Задача каждой из них отражается в названии. Transfer поможет с передачей файлов, а Recover — с их восстановлением.

Попробуем Recover, который обеспечит восстановление удалённых фото на Android. Для начала программа определит подключённый смартфон и синхронизируется с ним. Сразу после этого dr.fone предложит выбрать тип файлов, которые вы хотите восстановить. Из доступных вариантов — контакты, музыка, видео, галерея, документы, переписка в WhatsApp и даже история звонков.

Слева видим три кейса для восстановления данных. Их правильный выбор подскажет программе, где и насколько «глубоко» нужно копать файлы. Здесь есть восстановление файлов из памяти телефона и карты памяти. Отдельный пункт — оживление данных с мёртвого телефона. Его выбираем только тогда, когда смартфон не приходит в себя, показывает чёрный экран или вообще не реагирует на происходящее. Пока функция работает только с Samsung.

Под конец можно будет попросить программу искать только удалённые файлы. Это сузит границы поиска и ускорит процесс. Альтернатива — перебор всех документов подряд.

Фокус поиска удалённых и потерянных файлов в чертогах разума смартфона заключается в рут-правах. Как утверждают разработчики, программа автоматически добавляет их для более результативного поиска. После завершения восстановления устройство вернётся к прежнему состоянию. На гарантии это не скажется.

dr.fone действительно находит файлы в памяти. На стареньком HTC One S он отыскал 267 сообщений и несколько тысяч изображений. После окончания поиска даже трудно поверить в то, что через смартфон прошло столько файлов.

Минус программы — платная основа. Годовая подписка на Recover для Windows обойдётся в 40 долларов, тогда как разблокировка утилиты навечно стоит 50 долларов. Самое дешёвое решение — Erase, за которую просят 15 долларов.

Пользоваться dr.fone можно и бесплатно, но есть существенные ограничения. Например, со смартфона на компьютер получится отправить всего десять файлов.

В остальном dr.fone — мощный инструмент, который выполняет заявленные функции. Он совместим с более чем 6000 Android-смартфонами и работает с разными типами файлов. Программа пригодится тем, кто хочет восстановить фотографии и документы даже тогда, когда они кажутся потерянными навсегда.

Приложение: dr.fone

Разработчик: Wondershare

Категория: Инструменты

Цена: Бесплатно (со встроенными покупками)

Скачать: Сайт

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