Новости Android #160: OnePlus 6 и Android Go

Представляем вашему вниманию 160-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня в выпуске мы поговорим о OnePlus 6, новых смартфонах Samsung и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Гендиректор OnePlus раскрыл новые данные о OnePlus 6 OnePlus 6 действительно будет первым флагманом OnePlus в стеклянном корпусе. Эту особенность будущего смартфона подтвердил генеральный директор компании Пит Лау . По его словам, при производстве корпуса новинки OnePlus использует особое 5-слойное нанопокрытие, придающее стеклу эффект глубины.

Новый OnePlus 6 призван рождать чувство ценности и дарить человеку, владеющему смартфоном, ощущение превосходства, говорит Лау. Люди с большим трепетом относятся к вещам, которые они используют постоянно. Дизайнеры OnePlus долго думали над тем, как вызвать в потребителях чувство восхищения и привязанности к смартфону, и решили, что стекло для этой цели подойдет как нельзя лучше.

Стекло является олицетворением чистоты и прозрачности, восхищается топ-менеджер. Перед дизайнерами OnePlus стояла сложная задача, продолжает он. Им предстояло создать смартфон, чей внешний вид был бы многогранен и изменчив, меняя внешность в зависимости от освещения. Прежде чем выбрать нужный тип стекла проектировщики OnePlus протестировали более 70 прототипов.

Ожидается, что OnePlus 6 представят 18 мая. Аппаратную основу смартфона составят 8-ядерный процессор Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Диагональ дисплея новинки составит 6,28 дюйма, а соотношение сторон — 18:9. За безопасность пользовательских данных будут отвечать программный интерфейс Face Unlock и дактилоскопический сканера на задней панели.

Samsung готовит свой первый смартфон на Android Go Samsung Electronics готовится представить свой первый смартфон под управлением Android Go. На это указывают результаты синтетического теста Geekbench. Испытание подтвердило характеристики будущего смартфона, а также версию операционной системы, на базе которой он будет работать.

В основе смартфона лежит процессор начального уровня Exynos 7570, оснащенный четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1,43 ГГц. Объем оперативной памяти в духе большинства устройств на базе Android Go будет равен 1 ГБ. Учитывая легковесность ОС, этого должно быть более чем достаточно.

Ожидается, что первый Android Go-смартфон от Samsung выйдет под именем Galaxy J2 Core, став типичным представителем бюджетной линейки. Сроки релиза модели, впрочем, пока остаются неизвестными, однако с большой долей вероятности можно предположить, что ее представят до конца мая.

Android Go — это облегченная версия стандартного Android, предназначенная для установки на устройства с объемом оперативной памяти, не превышающим 1-2 ГБ. За счет более простой архитектуры Android Go обеспечивает даже решениям начального уровня достойный уровень быстродействия.

В банковских приложениях для Android больше уязвимостей, чем для iOS Банковские приложения для Android содержат значительно больше критических уязвимостей, чем их аналоги для iOS. К такому выводу эксперты Positive Technologies пришли, проанализировав системы ДБО для обеих платформ. По итогам проведенного исследования выяснилось, что перевес оказывается весьма значительным.

Согласно данным экспертов, доля уязвимостей высокого риска в банковских приложениях для Android составляет 56%, в то время как в ПО для iOS этот показатель не превышает 25%. Подобные уязвимости позволяют злоумышленникам подобрать учетные данные для доступа к банковскому аккаунту и накоплениям своих жертв.

Интересно, отмечают эксперты, что порой приложения одного и того же банка, предназначенные для разных платформ, могут содержать в себе разное количество уязвимостей. Как правило, в версиях для iOS уязвимостей встречается меньше, чем в версиях для Android, несмотря на то что их созданием занимается одна группа разработчиков.

К счастью, в настоящее время наблюдается общая тенденция по сокращению доли критически опасных уязвимостей в банковских приложениях, констатирует исследователи Positive Technologies. С 2015 года количество уязвимых программ для онлайн-банкинга сократилась с 90 до 71% в 2016 году и до 56% в 2017-м.

Samsung нашла неожиданное применение селфимоджи

Samsung Electronics работает над сервисом видеозвонков, который будет заменять лица пользователей их анимированными 3D-моделями — селфимоджи. Производитель уже получил одобрение Ведомства по патентам и товарным знакам США на реализацию свой задумки, о чем свидетельствуют данные официального сайта американского регулятора.

Потребность собеседников в зрительном контакте при общении посредством сервисов видеозвонков не реализуется в полной мере из-за того, что фронтальные камеры не размещаются строго по центру экрана, констатирует разработчик. Конструктивные особенности устройств в значительной степени нивелируют преимущества видеосвязи.

Кроме того, говорится в описании изобретения, существующие видеосервисы требуют высокой пропускной способности интернет-соединения, зачастую не обеспечивая должного качества связи. Заменив лица пользователей на их виртуальные модели, Samsung рассчитывает снизить задержку при обработке видеосигнала и расширить спектр применения селфимоджи.

Судя по представленным чертежам, анимированные модели лиц пользователей будут значительно превосходить по детализации селфимоджи. Во всяком случае для их формирования Samsung рассчитывает использовать более продвинутые алгоритмы сканирования вкупе с выделенным датчиком, а не только фронтальную камеру.