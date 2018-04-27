Топ-8 смартфонов со стереодинамиками (2018)

Не стану утверждать, что стереодинамики для многих являются одной из главных особенностей. Это скорее приятное дополнение к основной функциональности устройства, которое может подтолкнуть потребителя к покупке устройства. В этой статье будут рассмотрены лучшие смартфоны со стереодинамиками.

Samsung Galaxy S9 и S9+

Начать стоит именно с этих устройств. Смартфоны оснастили фронтальными стереодинамиками. При этом в качестве второго динамика выступает разговорный, отвечающий за высокие частоты, тогда как основной динамик на торце отвечает за средние и низкие частоты. Впервые нечто подобное было реализовано компанией HTC в смартфоне HTC 10.

Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact и XZ2 Premium

Аппараты оснащены самыми громкими фронтальными стереодинамиками во всей Xperia-серии. И если вы любитель японских смартфонов и желаете получить лучший девайс с фронтальными стереодинамиками, линейка XZ2 — ваш выбор.

Asus ZenFone 5 и ZenFone 5z Реализация стереодинамиков в ZenFone 5 напоминает таковую в S9. При этом ZenFone 5 выделяется своим вырезом в дисплее, а также высоким качеством самого дисплея. Ну и, конечно, как не отметить стоимость смартфона — 27 990 рублей, что довольно неплохо.

Huawei P20 и P20 Pro Коллеги из phonearena отметили, что P20 и P20 Pro имеют самые громкие динамики на рынке. За верхние частоты отвечает разговорный динамик, за нижние — основной.

Кроме того, P20 и P20 Pro еще и лучшие камерофоны на сегодняшний день. Девайсы имеют трендовый дисплей с вырезом. Одним словом, лучший вариант для любителей стереодинамиков наравне с Galaxy S9.

Razer Phone

Смартфон отличается стандартным соотношением 16:9. К слову, не такой длинный дисплей позволил разместить полноценные стереодинамики на фронтальной панели.

HTC U11 и U11+

Здесь используется схожая с HTC 10 технология распределения частот по динамикам. Через разговорный динамик звучат лишь верхние частоты. HTC всегда много внимания уделяла качеству звука как в наушниках, так и в динамиках. В свое время HTC One M9 считался смартфоном с лучшими динамиками на рынке.

Google Pixel 2 и 2 XL Девайсы оснащены полноценными фронтальными стереодинамиками. В случае с Pixel 2 XL они занимают не так много места, тогда как в Pixel 2, вероятно, за счет наличия усилителей динамикам решили выделить гораздо больше места на фронтальной панели. И на фоне P20 подобные рамки, конечно, выглядят уже нелепо.

Meizu 15 и 15 Pro Аппараты представили совсем недавно. Нельзя сказать, что по железу 15 и 15 Pro могут удивить. Да и по камере это явно не лучшие решения на рынке. Однако приятным бонусом для многих может стать наличие стереодинамиков.

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По материалам phonearena