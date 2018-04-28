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Представлен новый российский процессор R-2000
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Представлен новый российский процессор R-2000 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Отечественная компания АО «МЦСТ», ранее известная по разработке микропроцессоров линейки «Эльбрус», представила инженерные образцы своего нового чипа под названием R-2000. Данное устройство класса RISC (с сокращенным набором команд) построено на основе 64-разрядной открытой архитектуры SPARC v.9. Напомним, данная архитектура была разработана ещё в середине 80-х годов прошлого века американской компанией Sun Microsystems и давно уже стала достоянием общественности.
Процессор R-2000 производится по 28-нанометровой технологии. Он содержит восемь вычислительных ядер тактовой частотой 2 ГГц. Общая производительность составляет Гфлопс. Потребляемая мощность — 25 Вт. Так как в нашей стране пока не существует 28-нанометровых производственных линий, поначалу R-2000 будет выпускаться за пределами России, предположительно, на мощностях тайваньской TSMC. Производство должно стартовать в следующем году.
Источник: CNews
Фото: CNews Опрос: Сколько ядер нужно современному процессору? И 2 достаточно 4 — 6 Не меньше 8 Чем больше, тем лучше! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Российские процессоры Байкал поступили в продажу
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