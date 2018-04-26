Чистый убыток Qualcomm в I полугодии 2017-2018 фингода составил $5,6 млрд

МОСКВА , 26 апр /ПРАЙМ/. Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Incorporated по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года (завершилось 25 марта) составил 5,59 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 1,431 миллиарда долларов в аналогичном периоде предыдущего финансового года, говорится в сообщении компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию по итогам шести месяцев составил 3,78 доллара против прибыли в 0,96 доллара годом ранее. Выручка выросла на 2,85% — до 11,3 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за второй квартал фингода снизилась в 2,1 раза в годовом выражении и составила 363 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,24 доллара против 0,5 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль на акцию в 0,7 доллара. Выручка во втором квартале при этом увеличилась на 4,9% — до 5,261 миллиарда долларов.

На финрезультаты компании за первый и второй кварталы негативно повлиял спор с Apple , отмечено в релизе. В январе Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 997 миллионов евро (около 1,2 миллиарда долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке производителей чипов LTE, которые он поставлял компании Apple.