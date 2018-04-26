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Чистый убыток Qualcomm в I полугодии 2017-2018 фингода составил $5,6 млрд
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Чистый убыток Qualcomm в I полугодии 2017-2018 фингода составил $5,6 млрд 

Прайм 57 минут назад
МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Чистый убыток одного из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Incorporated по итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года (завершилось 25 марта) составил 5,59 миллиарда долларов по сравнению с прибылью в 1,431 миллиарда долларов в аналогичном периоде предыдущего финансового года, говорится в сообщении компании.
Разводненный убыток в пересчете на акцию по итогам шести месяцев составил 3,78 доллара против прибыли в 0,96 доллара годом ранее. Выручка выросла на 2,85% — до 11,3 миллиарда долларов.
Чистая прибыль за второй квартал фингода снизилась в 2,1 раза в годовом выражении и составила 363 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,24 доллара против 0,5 доллара годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль на акцию в 0,7 доллара. Выручка во втором квартале при этом увеличилась на 4,9% — до 5,261 миллиарда долларов.
На финрезультаты компании за первый и второй кварталы негативно повлиял спор с Apple, отмечено в релизе. В январе Еврокомиссия оштрафовала Qualcomm на 997 миллионов евро (около 1,2 миллиарда долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке производителей чипов LTE, которые он поставлял компании Apple.
Компания Qualcomm — один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которого используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).
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