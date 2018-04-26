Samsung готовит свой первый смартфон на Android Go 

Samsung Electronics готовится представить свой первый смартфон под управлением Android Go. На это указывают результаты синтетического теста Geekbench. Испытание подтвердило характеристики будущего смартфона, а также версию операционной системы, на базе которой он будет работать.
В основе смартфона лежит процессор начального уровня Exynos 7570, оснащенный четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1,43 ГГц. Объем оперативной памяти в духе большинства устройств на базе Android Go будет равен 1 ГБ. Учитывая легковесность ОС, этого должно быть более чем достаточно.
Ожидается, что первый Android Go-смартфон от Samsung выйдет под именем Galaxy J2 Core, став типичным представителем бюджетной линейки. Сроки релиза модели, впрочем, пока остаются неизвестными, однако с большой долей вероятности можно предположить, что ее представят до конца мая.
Android Go — это облегченная версия стандартного Android, предназначенная для установки на устройства с объемом оперативной памяти, не превышающим 1-2 ГБ. За счет более простой архитектуры Android Go обеспечивает даже решениям начального уровня достойный уровень быстродействия.
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