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Samsung готовит свой первый смартфон на Android Go
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Samsung готовит свой первый смартфон на Android Go 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Samsung Electronics готовится представить свой первый смартфон под управлением Android Go. На это указывают результаты синтетического теста Geekbench. Испытание подтвердило характеристики будущего смартфона, а также версию операционной системы, на базе которой он будет работать.
В основе смартфона лежит процессор начального уровня Exynos 7570, оснащенный четырьмя ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1,43 ГГц. Объем оперативной памяти в духе большинства устройств на базе Android Go будет равен 1 ГБ. Учитывая легковесность ОС, этого должно быть более чем достаточно.
Ожидается, что первый Android Go-смартфон от Samsung выйдет под именем Galaxy J2 Core, став типичным представителем бюджетной линейки. Сроки релиза модели, впрочем, пока остаются неизвестными, однако с большой долей вероятности можно предположить, что ее представят до конца мая.
Android Go — это облегченная версия стандартного Android, предназначенная для установки на устройства с объемом оперативной памяти, не превышающим 1-2 ГБ. За счет более простой архитектуры Android Go обеспечивает даже решениям начального уровня достойный уровень быстродействия.
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