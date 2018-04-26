3 устройства для создания Smart-TV

Телевизор, по мнению многих молодых парней и девушек, уже давно изжил себя. И мы согласны, но лишь частично. Изжило себя телевидение, ведь подумай: ты вынужден смотреть то, что тебе предлагают, без возможности пропустить рекламу, перемотать назад или вперёд да и хотя бы настроить плейлист по своим интересам. С началом продаж Smart TV эта проблема была решена, ведь теперь телевизор стал чем-то вроде компьютера — с возможностью работы в интернете и установки сторонних приложений. Но такие телевизоры порой вдвое дороже обычных, и это странно, учитывая то, что в качестве железа используются отнюдь не Intel Core i7 и несколько гигабайт DDR4, а простенькие мобильные процессоры и 1, может, 2 гигабайта оперативной памяти. Естественно, в качестве бюджетного варианта покупка Smart TV отпадает. Однако есть и другое решение — сделать из своего обычного телевизора умный, причём потратив на это всего пару тысяч. Как? Расскажем в этой статье. Интернет-магазин Smartpristavka прислал нам на обзор три крутых девайса — мы их покрутили в руках, поигрались с ними и теперь расскажем о своих впечатлениях.

Приставка INVIN X2 В первую очередь хотим рассказать о дизайне. На вид это квадратная коробка с острыми углами, так что поаккуратнее, когда будешь доставать из упаковки. Дизайн приятный, минималистичный, нет каких-то дурацких рисунков или кучи ненужных кнопок. На боковых панелях имеются Ethernet-порт, оптический порт, HDMI, два USB-порта, microSD-порт, а также вход для питания. После подключения к телевизору нам не пришлось ничего делать — устройство само определилось. То же самое касается и подключения к интернету. Мы думали, что 1 гигабайта оперативной памяти будет недостаточно для комфортной работы, но, как оказалось, этого вполне хватает, конечно же, если не запускать какие-нибудь современные 3D-игры. Но эта приставка и не предназначена для тяжёлых игр — её задачей является расширение функционала телевизора. Можно удариться в скучное описание характеристик вроде того, что в приставке INVIN X2 стоит мощный четырёхъядерный процессор Amlogic S905X Octa-core с частотой 2 гигагерца, графический процессор Mali-450, и начать рассказывать про технические тесты. Но это скучно. Ты же берёшь приставку не для того, чтобы проводить технические тесты, а для сёрфинга в интернете. И с этими задачами приставка INVIN X2 справляется отлично. Видео загружается в высоком разрешении. Мы пробовали смотреть видео в 1080p и не заметили никаких зависаний. В 4K могут наблюдаться некоторые фризы на этапе буферизации, но это нормально: не забывай, что на борту приставки ARM-процессор и 1 гигабайт оперативной памяти. Увы, у нас нет гигабитной сети, чтобы проверить заявленную поддерживаемую скорость, но 100 мегабит он держит уверенно.

Также к INVIN X2 мы подключали беспроводную клавиатуру, о которой расскажем ниже, после чего она превратилась в полноценный компьютер. Сигнал Wi-Fi приставка также держит стабильно, ничего не отваливается. Для тестирования возможностей INVIN X2 мы запускали видео на Ютубе в 4K, скайп, мессенджеры — ничего не тупило и не вылетало. Плюс железа приставки на базе процессора ARM в том, что она совместима практически со всеми приложениями из Play market. Если тебе недостаточно 8 гигабайт встроенной постоянной памяти, то ты можешь расширить её microSD-карточкой, объёмом до 64 гигабайт. В комплекте с приставкой идёт удобный пульт с приятной ребристой поверхностью. Это, конечно, не софт тач пластик, но всё равно пульт не выскальзывает из рук. Стоимость устройства — меньше 3 тысяч рублей. Если у тебя есть ещё пара тысяч, можешь добавить и выбрать более мощную приставку с 2 гигабайтами оперативной памяти. Но свою цену INVIN X2 оправдывает: это один из лучших способов сделать из своего телевизора Smart TV.

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Клавиатура INVIN I8 Этот девайс нам особенно понравился, так как в отличие от той же приставки, которую один раз настроил и больше не трогаешь, клавиатуру постоянно крутишь в руках. На фотографиях может показаться, что INVIN I8 сделана из обычного матового пластика, но на деле это софт тач пластик. Он приятный на ощупь, и клавиатуру не хочется выпускать из рук. На правой и левой задних частях клавиатуры пластик ребристый, и INVIN I8 не выскальзывает даже из мокрых рук. Что касается удобности, то к клавиатуре нужно приноровиться: всё-таки многие уже привыкли к сенсорным клавишам, а тут полноценный QWERTY-девайс. Клавиши небольшие, так что иногда ты будешь промахиваться мимо нужных кнопок. Но когда освоишься, будешь печатать быстрее, чем твои собеседники, использующие сенсорную клавиатуру. Вместе с клавиатурой идёт USB-приёмник, который подключается к компьютеру, планшету, телевизионной приставке, Smart TV, проектору и любому другому устройству, поддерживающему присоединение дополнительных девайсов.

Но INVIN I8 — это не просто клавиатура, а клавиатура с функцией Air Mouse. В верхней части у неё есть небольшой тачпад, который работает по тому же принципу, что и тачпад ноутбука. То есть подключённая к телевизионной приставке клавиатура, как уже было сказано выше, делает телевизор полноценным компьютером. Что касается дальности действия, то производителем заявлена работа на расстоянии до 30 метров. Мы специально вышли из комнаты и попробовали работать с клавиатурой, встав за дверью. Клавиатура работала так же хорошо, как и вблизи компьютера, что говорит о неплохом Wi-Fi передатчике. У клавиатуры INVIN I8 есть зелёная подсветка, причём не сильно яркая. INVIN I8 может работать не только от съёмного аккумулятора, но и от двух ААА батареек, которые, кстати, идут в комплекте.

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Miracast INVIN-V52A

У современных iOS и Android устройств есть полезная функция — передача изображения по Wi-Fi. Это крутая функция, но у неё есть недостаток — невысокое качество транслируемого изображения и нестабильность. INVIN-V52A позволяет транслировать фотографии, видео и звук с любого устройства на базе iOS или Android на телевизор. Делается это просто: подключаешь INVIN-V52A к HDMI-порту телевизора, скачиваешь на телефон приложение EZcast, подключаешься к INVIN-V52A, и всё. После этого ты можешь транслировать даже видео в FullHD-изображении без потерь, что особенно важно, если ты, к примеру, выступаешь на конференции. Мы протестировали этот девайс и поняли, что это не очередная безделушка из Китая , а необходимое устройство, которое позволяет превратить телевизор в большой экран твоего смартфона. Подключение и настройка могут занять больше времени, чем аналогичные действия с приставкой или клавиатурой, но в комплекте с INVIN-V52A идёт подробная инструкция, так что разобраться не сложно. Купить miracast INVIN-V52A →