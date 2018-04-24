Выбираем NAS: мегатест сетевых хранилищ

Большинство людей при покупке NAS обращают внимание на модели, в которые установлено не менее двух дисков. Неудивительно, ведь они обеспечивают возможность эксплуатации двух жестких дисков, объединенных в RAID-массив, что существенно увеличивает безопасность данных.

Дополнительное преимущество моделей с двумя отсеками: их можно адаптировать к индивидуальным требованиям и бюджету. По желанию вы сначала можете установить только один жесткий диск и тем самым без особых затрат «войти в мир» сетевых хранилищ. При необходимости увеличения объема для хранения данных сетевое хранилище можно легко модернизировать, установив дополнительный HDD.

Система с жестким диском или без него?

Перед покупкой необходимо принять принципиальное решение: приобретать ли модель с жесткими дисками или пустой корпус сетевого хранилища, в который вы установите приобретенные отдельно жесткие диски и настроите их. Преимущество первого варианта состоит в том, что вы можете начать работу с устройством сразу после включения. В пользу второго варианта говорит то, что вы можете оборудовать систему сетевого хранения данных жесткими дисками, которые точно отвечают вашим требованиям.

В нашем испытании мы сконцентрировались главным образом на пустых корпусах. Ис­ключением стали модели WD My Cloud EX2 Ultra и устройства от компании Buffalo. Например, модель Buffalo TeraStation 1200D уже оснащена накопителем емкостью 8 Тбайт, что отражается на сравнительно высокой цене.

В розничной торговле все устройства доступны как без дисков, так и с различными установленными носителями, вследствие чего цены значительно отличаются. Например, цена пустого корпуса нашего победителя тестирования в категории «цена/качество» (Qnap TS-228) составляет 13 000 рублей. С установленным HDD емкостью 2 Тбайт он стоит уже 17 000 рублей, 4 Тбайт — 17 000 рублей, 8 Тбайт — почти вдвое дороже двухтерабайтного.

В общей сложности мы протестировали 38 сетевых сис­тем хранения данных с двумя отсеками для жестких дисков. Стоимость колеблется от 70 000 рублей у топ-устройств до весьма приемлемых 12 000 рублей. Форм-фактор в них, как правило, одинаковый: в компактных корпусах жесткие диски устанавливаются вертикально. Исключение составляет горизонтальное сетевое хранилище Qnap HS-251+ с пассивной сис­темой охлаждения для использования в гостиной. С этим устройством компания Qnap ориентируется на рынок бытовой электроники. Благодаря HDMI-выходу оно может быть подключено непосредственно к телевизору в качестве медиа-сервера. При установке в него SSD-накопителей оно работает совершенно бесшумно и поэтому идеально подходит для использования в гостиной.

Простое управление или много функций?

Все системы предлагают схожие базовые функции — например, использование в качестве FTP— и медиасервера. Однако на этом их сходство заканчивается. Так, у производителей существуют значительные отличия в отношении операционных систем. Первый этап настройки всегда одинаков: для конфигурации устройства необходимо ввести сетевой адрес в браузере. Затем вы попадаете в пользовательский интерфейс, который внешне напоминает Рабочий стол компьютера.

Исключение составляет устройство Western Digital серии My-Cloud. В нем ставка сделана на полностью иную концепцию управления, которая обеспечивает чрезвычайно простое конфигурирование, но при этом ограничивает функциональность. Благодаря продуманному руководству пользователя можно без проблем пройти все основные этапы. Однако возможности расширения и «точки подключения» к другим сервисам, например, облачного хранения данных, ограничены.

Устройства Qnap и Synology обладают обширным программным оснащением. С помощью многочисленных бесплатных приложений вы можете обеспечить, например, автоматическое создание резервных копий, подключение к системам облачного хранения, использование сервиса Plex Media Server или функции сервера загрузки. Synology предлагает возможность интеграции дополнительных репозиториев, к примеру, из сообщества, с помощью большого числа дополнительных приложений. Asustor также предоставляет пользователям целый ряд приложений, однако их выбор не настолько богат, как у Qnap и Synology. Другие производители в основном отказываются от этой возможности расширения.

В отношении портов складывается аналогичная картина: все устройства оборудованы быстрым гигабитным сетевым интерфейсом, однако меньше половины их них предлагают два таких интерфейса. Для увеличения производительности их можно объединять, используя технологию агрегирования каналов (Link Aggregation), если ваш роутер или маршрутизатор поддерживает эту функцию.

Немного досадно, что не все системы сетевого хранения данных оборудованы быстрым портом USB 3.0 или eSATA для подключения внешних жестких дисков. Почти все топ-модели оснащены HDMI-интерфейсом, благодаря чему устройство можно подключать к телевизору. Некоторые устройства также предлагают систему дистанционного управления.

Дорогое или доступное оборудование?

Внутри сетевых жестких дисков работают различные процессоры. Так, топ-модели оснащены двуядерными или даже че­тырехъядерными процессорами Intel Celeron. Иная ситуация у недорогих устройств: в них применяются CPU «эконом-класса» производства Marvell. Кроме того, в самых простых моделях установлен не очень большой объем ОЗУ. Стандартный объем памяти составляет 1 Гбайт. Победитель тестирования (Qnap) оснащен целыми 8 Гбайт ОЗУ. В особенно недорогих моделях объем памяти составляет 256 или даже 128 Мбайт, что существенно ограничивает возможности их использования.

Скорость передачи данных при чтении у топ-моделей составляет около 113 Мбайт/с, что значительно нагружает интерфейс Gigabit Ethernet. Также очень радует, что большинство современных сетевых систем хранения данных потребляют очень мало энергии. Ниже мы подобрали самые интересные модели NAS, которые нам удалось протестировать.

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Интернет — цифровая пропасть? Qnap TS-253A-8G: Функциональный гигант с прекрасным оснащением Преимущества Отличная производительность оборудование топ-класса HDMI ОЗУ 8 Гбайт Недостатки Очень высокая цена за сетевое хранилище с двумя отсеками нет порта eSATA и дисплея Qnap TS-253A-8G уверенно проходит тестовый «полигон». Обзор таблицы показывает почему: устройство лидирует в категориях производительности, функциональности и оборудования. В этом нет никакого чуда: под «капотом» установлены двуядерный процессор Intel Celeron и целых 8 Гбайт ОЗУ. Скорость чтения достигает впечатляющего значения 112,2 Мбайт/с. Лишь при записи (96,1 Мбайт/с), как и большинство устройств Qnap, оно немного медленнее, чем конкурент производства компании Asustor. Удобная дополнительная функция — система дистанционного управления, входящая в комплект поставки. При подключении модели 253A-8G к монитору или телевизору через HDMI-порт настройка, благодаря системе ДУ, превращается в «детскую игру». Модель-победитель оборудована двумя HDMI-разъемами, четырьмя портами USB 3.0 и двумя LAN-интерфейсами, которые поддерживают декодирование 4K и непосредственное транскодирование видео из 4K в формат H.264.

Asustor AS1002T: Многочисленные функции сетевого хранилища по весьма низкой цене Преимущества Недорогой компактный простое управление магазин приложений Недостатки Мало ОЗУ медленный процессор нет подключения к облаку Модель Asustor AS1002T является типичным настольным устройством, пригодным для хранения большого количества файлов или создания резервных копий. Однако аппаратное оснащение Asustor AS1002T не предназначено для выполнения чрезмерно сложных задач. «Тормозом» производительности оказывается процессор ARM с тактовой частотой 1 ГГц и небольшой объем оперативной памяти. Бонусом для всех NAS Asustor является магазин приложений, который существенно расширяет возможности мультимедиа и других значимых для пользователя функций. К тому же нам понравилось простое и лаконичное управление этого недорогого NAS. Операционная система не предъявляет к пользователю глубоких знаний в настройке и администрировании. А ночной режим для вентилятора делает устройство пригодным для размещения в спальне или гостиной.

Asustor AS6302T: Быстрый претендент на чемпионство Преимущества Широкие функциональные возможности высокая скорость передачи данных четыре порта USB 3.0 и два LAN-порта HDMI низкое потребление энергии Недостатки Только 2 Гбайт ОЗУ нет eSATA относительно высокая стоимость Флагман от компании Asustor набирает очки благодаря высокой производительности и одновременно — отличному оснащению. Несмотря на менее мощный процессор и существенно меньший объем оперативной памяти, он может обойти победителя тестирования (Qnap) по скорости записи — признак того, что разработчики программного обеспечения хорошо выполнили свои задачи.

Thecus N2810Plus: Мощная модель серии Plus Преимущества Чрезвычайно хорошее оснащение и высокая производительность объем ОЗУ 4 Гбайт три порта USB 3.0 и один HDMI два LAN-интерфейса Недостатки Нет магазина приложений для расширения специальных функций нет разъема eSATA Компания Thecus, подобно Synology, привлекает устройствами серии «Plus», в которых предлагается лучшее оборудование, что, впрочем, сильно отражается на цене. Однако покупатель получает взамен мощный процессор, а также ОЗУ 4 Гбайт. Благодаря этому производительность весьма высока. Особенно подкупает скорость передачи данных при записи — 106,4 Мбайт/с. Самый большой минус — отсутствие приложений.

Synology DS216j: Сетевое хранилище среднего класса Преимущества Широкие функциональные возможности вентилятор с низким уровнем шума достаточно высокая производительность по приемлемой цене Недостатки По умолчанию разработан только для 3,5-дюймовых дисков нет HDMI-порта, только LAN-разъем Несмотря на посредственное аппаратное оснащение, включающее в себя процессор Marvell Armada и ОЗУ 512 Мбайт, модель DS216j демонстрирует вполне приемлемые результаты при чтении и записи данных. Предлагаемые параметры производительности в любом случае оправдывают цену. Благодаря вентиляторам с низким уровнем шума устройство хорошо подходит для использования в гостиной.

WD My Cloud Pro PR2100: Удобный и быстрый накопитель данных Преимущества Хорошая производительность объем ОЗУ 4 Гбайт четырехядерный процессор простая настройка Недостатки Малая функциональность комплектация по умолчанию только жесткими дисками форм-фактора 3,5 дюйма нет HDMI высокая цена Большим недостатком устройств WD является малая функциональность по сравнению с Qnap и Synology. Однако производительность аппаратного обеспечения модели PR2100 может впечатлить. Несмотря на существование устройств с более высокой скоростью чтения и записи, эта модель, благодаря четырехъядерному процессору и ОЗУ объемом 4 Гбайт, находится среди лидеров в разделе «производительность».

Zyxel NAS326: Бюджетное устройство для начинающих Преимущества Недорогое устройство для новичков хорошая скорость чтения данных низкое энергопотребление два порта USB 3.0 Недостатки Только основные функции слабый процессор нет HDMI-порта и магазина приложений Данное сетевое хранилище — настоящий удар по ценам! Ясно, что от этого весьма недорогого устройства сложно ожидать суперпроизводительности. В отношении функций Zyxel предлагает лишь самое необходимое. Кроме того, скорость чтения весьма неплоха, чего нельзя сказать о скорости записи. Отсутствуют такие дополнительные функции, как магазин приложений или HDMI-порт. Buffalo TeraStation 1200D: 8 Тбайт уже в комплекте Преимущества Готовый комплект для неподготовленного пользователя адекватная стоимость Недостатки Очень слабый процессор нет HDMI низкая производительность сложно найти в продаже Устройство уже оборудовано жесткими дисками и подготовлено к работе. Такой подход удобен новичкам, но скрывает в себе множество подводных камней. Во-первых, NAS лишен ряда важных функций, которые ему полагаются по рангу. Во-вторых, производитель выбрал устаревшую платформу на медленном процессоре. В конечном счете объем ОЗУ не позволит работать с NAS без тормозов.

Фото: компании-производители, CHIP