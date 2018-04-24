Эксперты назвали самые ненадежные смартфоны

Стало известно, какие из смартфонов чаще всего ломаются у российских пользователей. Оказалось, что чаще всего поломки возникают у iPhone 5 и iPhone 6. Немного реже в ремонт сдают iPhone 5s, iPhone 6s и iPhone 4s. Также среди проблемных гаджетов числятся Samsung Galaxy A5 и Galaxy S7 . По подсчетам специалистов, на неприятности с продукцией Apple приходится 29% от всех поломок, на Samsung — 20%.

Еще в 17% случаев поломки приходятся на технику из Китая . Речь идет о смартфонах Xiaomi, Lenovo и Meizu.

А вот Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly оказывают в сервисных центрах реже всего. Однако тут дело не в том, что эта техника лучше всего, просто ее и покупают реже, пишет сайт « Комсомольской правды ».

Кстати, при составлении обозначенного списка эксперты опирались на данные различных сервисных центров.

Ранее «СП» перечислила модели смартфонов, которые принесли больше всего прибыли их производителям. В перечень попали iPhone X, iPhone 7, iPhone 6, Samsung Galaxy Note 8 и Samsung Galaxy S8 Plus.

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