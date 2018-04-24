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Гендиректор OnePlus раскрыл новые данные о OnePlus 6
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Гендиректор OnePlus раскрыл новые данные о OnePlus 6 

Android Insider 36 минут назад
Фото: Android Insider
OnePlus 6 действительно будет первым флагманом OnePlus в стеклянном корпусе. Эту особенность будущего смартфона подтвердил генеральный директор компании Пит Лау. По его словам, при производстве корпуса новинки OnePlus использует особое 5-слойное нанопокрытие, придающее стеклу эффект глубины.
Новый OnePlus 6 призван рождать чувство ценности и дарить человеку, владеющему смартфоном, ощущение превосходства, говорит Лау. Люди с большим трепетом относятся к вещам, которые они используют постоянно. Дизайнеры OnePlus долго думали над тем, как вызвать в потребителях чувство восхищения и привязанности к смартфону, и решили, что стекло для этой цели подойдет как нельзя лучше.
Стекло является олицетворением чистоты и прозрачности, восхищается топ-менеджер. Перед дизайнерами OnePlus стояла сложная задача, продолжает он. Им предстояло создать смартфон, чей внешний вид был бы многогранен и изменчив, меняя внешность в зависимости от освещения. Прежде чем выбрать нужный тип стекла проектировщики OnePlus протестировали более 70 прототипов.
Ожидается, что OnePlus 6 представят 18 мая. Аппаратную основу смартфона составят 8-ядерный процессор Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти. Диагональ дисплея новинки составит 6,28 дюйма, а соотношение сторон — 18:9. За безопасность пользовательских данных будут отвечать программный интерфейс Face Unlock и дактилоскопический сканера на задней панели.
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