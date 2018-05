Как бы мы жили без китайских смартфонов. Обзор Samsung Galaxy A6

Характеристики

Samsung Galaxy A6 Операционная система

Android One 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Экран

5.6”, 1480x720, 18.5:9, SuperAMOLED, IPS, 294 ppi Процессор

Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц)

Графика

Mali-T830 MP1 Оперативная память

3 ГБ Накопитель

32 ГБ Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC Камеры

Основная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/1.7 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/1.9 качество видео: до 1080p

Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

Размеры

150x71x8 мм Масса

162 г Ориентировочная цена

22 000 рублей

Дизайн и внешний вид Samsung Galaxy A6 Начнём с хорошего — с внешнего вида смартфона. Во-первых, несмотря на 5,6-дюймовый дисплей, Galaxy A6 очень компактен по современным меркам. За счёт вытянутого экрана с соотношением сторон 18.5:9 (примерно 2 к 1) и вполне компактных рамок вокруг дисплея. Правда, ниже экрана можно было бы вместить и сканер отпечатков пальцев, который мог бы заодно заменить сенсорные кнопки. Но к старому дизайну Самсунг возвращаться уже не собирается, поэтому привыкаем пользоваться наэкранными клавишами впервые за историю Galaxy A-серии.

Samsung Galaxy A6 Копировать «бровь iPhone X» корейцы не стали, уважение и почет им за это (а конкурентам, которые плагиатят Apple — стыд и срам). Но некоторые особенности генеральной линии партии «только у Самсунг» немного смущают — даже динамик громкой связи в Galaxy A6 и выглядит по-своему, и находится, по неведомым причинам, не на нижней грани, а на правой над кнопкой блокировки. Так было и в Galaxy J3/J5/J7 2017, кстати говоря.

Samsung Galaxy A6 Еще из похвального — у Galaxy A6 два отдельных лотка: один под две SIM-карты, другой — для карты microSD. Так сейчас никто не делает, потому что наплевательство и гибридный лоток «либо две сим-карты, либо одна SIM и карта памяти» уже считаются нормой. А вот сканер отпечатков на одном выступе с тыловой камерой всё равно не так удобен, как кругляши в китайских смартфонах или сканер ниже дисплея на лицевой панели. Возможно, к этому привыкаешь.

Samsung Galaxy A6 Раньше смартфоны серии Galaxy A можно было отличить от младших Galaxy J «по одёжке» — A-серия всегда выглядела круто, дорого и максимально близко к флагманскому Galaxy S. Но у Galaxy A6 2018 корпус тоскливый и достаточно простой на вид. Пока всяческие Honor и ASUS за эти же деньги стараются удивить покупателя хитрыми стеклянными переливающимися корпусами, у Самсунга все не-флагманские модели получают стиль «Железный человек телефон» — спокойный однотонный матовый металлический корпус с пластиковыми антеннами для радиосигнала. С одной стороны, взгляду практически не за что зацепиться и очень похоже на более дешёвые Galaxy J 2017, с другой — к сборке не придерёшься, корпус не скользкий, а царапины и падения нанесут металлическому смартфону гораздо меньше вреда, чем «стекляшкам». Что касается расцветок, Galaxy A6 может быть чёрным, золотистым или синим. И только в синем цвете он выглядит в глазах окружающих новинкой, а не примелькавшимся «наверное, это Galaxy J7?» Самсунгом.

Samsung Galaxy A6 Все разъёмы уехали на нижнюю грань. Отдельный разъём для наушников на месте, в наше время это уже достижение, а вот порт для зарядки и передачи данных — старомодный Micro-USB. Всё никак не освободите склады от штекеров образца 2007 года, господа корейцы? Дисплей и звук

Samsung Galaxy A6 Samsung Galaxy A6 получил AMOLED дисплей производства сами знаете кого, благодаря чему у него идеальная (бесконечная) контрастность. А вот с яркостью дела обстоят средне. На улице вы ходите либо с максимальным уровнем подсветки (и аккумулятор разряжается пугающе быстро), либо почти ничего не можете разглядеть на дисплее. AMOLED со своей запредельной контрастностью не обязан быть запредельно ярким, но даже по меркам этих же матриц Galaxy A6 уныл: всего 310 кд/м2 в ручном режиме и 400 кд/м2 иногда, когда автоматика в авто-режиме подсветки захочет. Вторая плохая новость — это разрешение дисплея, которое составляет лишь 1480x720 пикселей (в переводе на привычные 16:9 пропорции это эквивалент дешёвых 1280x720). Конечно, обязательно найдутся люди, которые скажут, что количество точек — не главное. И, если быть честным, зернистость не очень бросается в глаза. Но, всё-таки, дисплей не маленький, а экраны с менее 1920x1080 пикселей сегодня принято устанавливать только в совсем уж дешёвые смартфоны. Но есть и хорошие новости. Например, цветопередача дисплея очень хороша. Правильные цвета, минимум фальши, никакой синевы, качественное защитное стекло, несколько режимов отображения на любой вкус. Можно даже вручную крутить уровни красного, зелёного и синего.

Результаты теста дисплея Samsung Galaxy A6 Максимальный уровень яркости (макс. /мин.)

301/4 кд/м2 Контрастность (больше = лучше)

бесконечная

Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже)

96%

DeltaE (меньше = лучше)

2,47 Гамма (идеальная — 2,2)

2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K)

7400

Звук в наушниках (чтобы избежать выкриков «ваши наушники — не наушники!», сообщаем, что мы тестируем смартфоны с флагманскими Sony WH-1000XM2 в проводном и беспроводном режимах) вполне неплох. Если вы не из тех людей, что слушают музыку как есть и на чём придётся, то вам точно понравится, что в Samsung Galaxy A6 звук можно достаточно детально настраивать. В недрах меню можно найти настройки под разные музыкальные стили (правда всего несколько штук), а также эквалайзер и несколько дополнительных тумблеров с «улучшателями» звука. Да и без детальной настройки звук не раздражает, поэтому особых причин что-то докручивать нет.

Динамик у смартфона один, и, как я упоминал выше, находится в необычном по меркам современных смартфонов месте — на правой грани рядом с клавишей блокировки смартфона. Там его сложнее случайно закрыть фалангой пальца, чем если бы он находился на нижней грани. Сам по себе звучит он хорошо и громко, не лучше, но и не хуже, чем у большинства конкурентов. Сгодится, если не требовать чего-то особенного от динамика относительно недорогого смартфона. Камеры

Samsung Galaxy A6 Мода на «двустволки» обошла Galaxy A6 стороной — Самсунг среднего класса получил по одной фронтальной и тыловой камерам. Зато каждая из них получила разумное количество мегапикселей (16 Мп) и хорошую оптику. Только вот красивые характеристики никак не помогают в жестокой реальности. Причём, основная проблема — в программном обеспечении, а именно в самом приложении камеры. Допустим, сенсор не флагманского размаха, да мы и не требуем от него таких подвигов. Но, если во всех приличных смартфонах можно компенсировать эту досаду режимом HDR, отрегулировать экспозицию (яркость) снимка, а смартфон «вытянет» всё сам, то в Galaxy A6 с включенным HDR вы становитесь связаны по рукам и ногам — смартфон больше не позволяет ничего регулировать. И ладно бы, автоматика при этом была умничкой, но на деле всё не так хорошо. Поэтому, если смартфон собрался сделать слишком тёмную или слишком светлую фотографию, вы никак не сможете его образумить. А без HDR не хватает диапазона и вы выбираете между чёрными зданиями при голубом небе или белым небом при зданиях нормального цвета. Galaxy A5 2017 фотографировал ещё хуже, но даже с учётом бесславного прошлого снять качественное фото на A6 — та ещё задачка.

Без HDR режима снимать на Samsung Galaxy A6 в солнечный день проблематично

Снимок в режиме HDR — экспозицию поменять невозможно, поэтому он так и остался тёмным

Иногда на А6 получаются вполне хорошие снимки (для смартфона стоимостью 15-17 тысяч рулей, например), а иногда из-за дешёвого сенсора возникает ощущение, будто вы фотографировали через помутневшее от времени стекло автобуса или через комнату для курильщиков. Поэтому алгоритм «вытащил и быстро заснял» придётся отложить на дальнюю полку и кропотливо выверять каждый снимок. В общем и целом снимки выглядят так, будто вы не умеете фотографировать, так что перед всеми придётся оправдываться, что это просто автоматика не дала вам шанса сделать хорошо.

Снимок на тыловую камеру Samsung Galaxy A6 (кликни, чтобы увидеть все примеры фотографий) В сумерках А6 может снимать даже прилично, видимо, благодаря классной оптике. Ночью же, когда приходит время поднимать ISO, «шумодав» портит картинку. При этом специальный «Ночной» режим ведет себя примерно также, как и HDR. А в ручном режиме банально нельзя регулировать выдержку, да и ISO только вплоть до 800 единиц — высветлить фото, если понадобится что-то сфотографировать в темноте «через не могу» и без вспышки, у вас не получится.

Примеры снимков на фронтальную камеру Samsung Galaxy A6 Селфи-камера неплохо снимает при хорошем освещении. Фотографиям недостаёт резкости по сравнению, например, с OPPO F7 (обзор) с таким же ценником, но мне нравятся сочные цвета и хорошая контрастность. К сожалению, как только света начинает не хватать, реакции камеры замедляются и становится трудно сделать несмазанное селфи.

К видеосъёмке таких больших претензий уже нет — днём и ночью вы получаете хорошую картинку без заметной просадки количества кадров в секунду. Стабилизации видео нет, но это обычное дело для смартфонов за эти деньги. Производительность, софт и автономность Samsung Galaxy A6 получил в своё распоряжение восьмиядерный процессор Exynos 7870. Довольно тоскливая и дешёвая модель, которую мы видели ещё в Galaxy J7 (2016). В теории ворочает приложениями почти как Snapdragon 625, на практике смартфон немного медленнее. Сам по себе Exynos 7870 неплох для бюджетного смартфона, а вот в гаджетах за 20 тысяч рублей и выше он выглядит непрошенным гостем. Конечно, даже его производительности хватит для повседневных задач и через год, но всё-таки хотелось бы увидеть что-то более адекватное цене. Однако если процессор еще худо-бедно вписывается в рамки приличия, то графическое ядро совсем безнадёжное — для игр смартфон не подойдёт.

Samsung Galaxy A6 в 3DMark Sling Shot Extreme

Samsung Galaxy A6 в GeekBench 4 Samsung Galaxy A6 в Antutu Benchmark 7 Памяти тоже не доложили. В смартфоне можно найти 3 ГБ оперативной и 32 ГБ на носителе. Столько же было у Xiaomi Redmi Note 3 Pro в 2016 году, и то он стоил тогда около 16 тысяч рублей. Столько же, например, у Nokia 6.1 (обзор) за 18 000 рублей, хотя Nokia тоже славится наценкой за именитый шильдик. Жить с 3/32 можно, но без светлой веры в будущее. A6 уже из коробки получил одну из последних версий Android — 8.0, но для нас важнее, что смартфон работает под управлением оболочки Samsung Experience. Что это значит для пользователя? Например, самый левый рабочий стол отдан под голосового помощника Bixby (хорошо хоть не целая отдельная кнопка на этот раз). Также оболочка предоставляет возможность распознавать владельца по лицу. Но происходит это очень медленно, секунды 3-4 (взгляните на секундную стрелку часов и ужаснитесь, насколько это много), и первые же надетые наушники сбили систему с толку. Сканер отпечатков пальцев работает гораздо более надёжно, но и с ним смартфон выходит из «спячки» с задержкой, достаточной для того, чтобы пользователь успел задуматься, а не разрядился ли смартфон в ноль. Слава богу, эта медлительность не коснулась системы в целом — интерфейс откликается быстро, приложения тоже не заставляют себя долго ждать. И приятно, что оболочка Samsung Experience не радикально отличается от стокового Android, так что долго привыкать не придётся.

Время автономной работы Samsung Galaxy A6 По длительности автономной работы Samsung Galaxy A6 не радует. Аккумулятор на 3000 мАч позволит вам сутки (или 1.5 суток, если очень захотеть) пользоваться смартфоном, но долгожителем его никак не назовёшь. Хотя, как показали наши тесты, флагманский S9 после переключения в Quad HD взамен стандартных Full HD работает от одного полного заряда даже чуть меньше. Конкуренты

Samsung Galaxy A6 Xiaomi Redmi Note 5 Huawei P20 Lite

Операционная система

Android One 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Android One 8.1 Oreo, MIUI 9.5 Android One 8.0, EMUI 8.0 Экран

5.6”, 1480x720, 18.5:9, SuperAMOLED, IPS, 294 ppi 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi 5,84”, 2280x1080 точек, 19:9, 432 ppi Процессор

Exynos 7870, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц)

Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц)

HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц)

Графика

Mali-T830 MP1 Adreno 509 Mali-T830 MP2 Оперативная память

3 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Накопитель

32 ГБ 64 ГБ, слот для microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты

64 ГБ, слот для microSD, совмещённый со слотом для второй SIM-карты

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2 GPS, GLONASS, NFC Камеры

Основная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/1.7 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/1.9 качество видео: до 1080p

Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 5 Мп диафрагма: f/1.9 & f/2.0 размер пикселя: 1.4 мкм & 1.12 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя:1/2.8” качество видео: до 1080p

Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп & 2 Мп диафрагма: f/2.2 & n/a размер пикселя: 1 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1,12 мкм качество видео: до 1080p

Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

4000 мАч, несъемный

3000 мАч, несъёмный

Размеры

150x71x8 мм 159x75x8 мм 149х71x7 мм Масса

162 г 181 г 145 г Ориентировочная цена

22 000 рублей

15 000 рублей

19 000 рублей

Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi Redmi Note 5 Буквально на днях Xiaomi официально запустила в продажу свой лучший смартфон до 20 тысяч рублей — Xiaomi Redmi Note 5. Нельзя сказать, что он стал сенсацией среди себе подобных, но для своих 15 тысяч рублей у него есть всё что нужно и даже больше. И, как бы это ни возмущало Самсунг, он легко может конкурировать с Galaxy A6 по целому ряду характеристик. Например, у Redmi Note 5 более яркий дисплей с разрешением FHD+, больше оперативной и постоянной памяти, самый мощный в своей ценовой категории процессор (заметно более производительный, чем Exynos 7870 у Galaxy A6). Камеры у Redmi Note 5 всё же не дотягивают до полноценных смартфонов среднего класса, но делать на них хорошие фотографии хотя бы можно без нервотрепки. Недостатки по сравнению с юнжнокорейской новинкой: нет NFC и тяп-ляп срисованный с iPhone X дизайн. Читайте также: Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite Младший в новейшей серии смартфонов Huawei — P20 Lite — также может потягаться с Samsung Galaxy A6. Цена у них уже более сопоставимая, хотя P20 Lite всё-таки немного дешевле, а на разницу можно купить чехлов, защитных стекол и подобного гербалайфа. Процессоры у этих смартфонов идут почти вровень по производительности, но вот графика у HiSilicon Kirin 659 уже гораздо бодрее тянет игры. Плюс у Huawei P20 Lite больше памяти — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ на накопителе. На сегодняшний день это более подходящий «размер». P20 Lite делает достаточно заурядные фотографии без особых прекрас как и все остальные смартфоны до 20 тысяч рублей, но, в отличие от Samsung Galaxy A6, его приложение гораздо более удобное, а ручных настроек в камере выше крыши, чтобы хотя бы попытаться изобразить что-то красивое вопреки дешёвым сенсорам, плюс фотографии даже можно сохранять в RAW. Также вы еще можете обратить внимание на прошлогодний Samsung Galaxy J7. У него выше разрешение экрана, гораздо более ёмкая батарея и такой же процессор, правда всего 16 Гб встроенной памяти. Но зато он стоит 16 тысяч рублей, а не 22. В заключение Не бывает плохих смартфонов — бывают несоответствующие ценники. И Samsung Galaxy A6 — как раз тот самый случай. Сам по себе смартфон не так уж плох, как вы могли вообразить себе по итогам обзора. У него модный вытянутый дисплей, аккуратный и приятный металлический корпус, хороший звук, камеры (временами) делают хорошие снимки. А еще в A6 есть NFC и отдельный слот для карты памяти, поэтому не обязательно будет жертвовать второй SIM-картой.

Samsung Galaxy A6 В то же время многие характеристики не соответствуют ценнику в 22 тысячи рублей. Например, разрешение экрана меньше Full HD — такой чёткостью сегодня щеголяют только смартфоны до 10 тысяч рублей. 3/32 ГБ памяти — стандарт для мобильников стоимостью максимум 18 тысяч рублей, но не более того. Процессор тоже мог бы быть быстрее и веселее. Наконец, камеры у Samsung Galaxy A6 сами по себе неплохие и способны на многое, но автоматика не справляется, а менять что-то вручную Самсунг вам тоже не позволяет, поэтому сделать хороший снимок весьма проблематично — нужны серьёзные навыки, терпение и время.

Samsung Galaxy A6 В общем, если Samsung снизит цену А6 хотя бы тысяч на 7 и выпустит обновление программного обеспечения камеры, то этот девайс сможет конкурировать с другими с гораздо большим успехом. А здесь и сейчас это по неведомой причине более дорогая модификация давно примелькавшегося Galaxy J7 (2017).