Microsoft выпустила облегченную версию Windows 10 без лишних файлов

В частности, разработчики убрали драйверы для CD и DVD-приводов и несколько тем оформления.

Компания Microsoft занялась доработкой операционной системы Windows 10. Недавно корпорация создала и выпустила облегченную версию десятой «винды», в которой нет лишних файлов.

Новая версия Windows 10 Lean весит на 2 ГБ меньше, чем другие версии ОС. Один из разработчиков рассказал, что в ней нет драйверов для CD и DVD-приводов, многих тем оформления и нескольких программ, которыми рядовой юзер системы не пользуется, сообщает портал akket.com.

Предполагается, что официально новую версию Windows 10 компания Microsoft представит с выходом обновления Redstone 5.