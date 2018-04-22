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Представлены Meizu 15, 15 Plus и M15
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Представлены Meizu 15, 15 Plus и M15 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Компания Meizu сегодня представила Meizu 15, 15 Plus и M15. Вчера мы опубликовали спецификации устройств, которые в конечном счете оказались правдивыми. Внешне Meizu 15 получился ожидаемо неплохим. Корпус устройства выполнен из металла. И доступен аппарат в черном и белом цветах. Весит Meizu 15 152 грамма, а его толщина составила 7,25 мм.
На фронтальной панели расположились стереодинамики, 20-Мп камера и 5,46-дюймовый FHD SuperAMOLED-дисплей производства Samsung. Meizu 15 Plus получил 5,95-дюймовый аналогичный дисплей, но с 2K-разрешением. Контрастность составила 10000:1, цветовой охват NTSC 103%, а максимальная яркость 430 нит. На фронтальной панели также расположилась круглая кнопка «Домой», которая очень напоминает смартфоны компании Apple. В кнопку встроен сканер отпечатков пальцев, способный разблокировать устройство за 0,08 секунды, и немалую роль в этом сыграла обновленная оболочка Flyme 7.
На презентации Meizu заявила о сотрудничестве с Samsung, Qualcomm и MediaTek. В связи с этим Meizu 15 оснастили процессором Snapdragon 660, а 15 Plus получил Exynos 8890. Кроме того, Meizu 15 оснастили 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч, быстрой зарядкой mCharge (24W), портом Type-C, а также 3,5-мм разъемом под наушники. Meizu 15 Plus получил уже 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 3500 мАч. В остальном девайсы схожи.
Много внимания компания уделила камере. Meizu 15 и 15 Plus оснащены 12-Мп основным модулем Sony IMX380 — такой же установлен в Huawei P20 — и 20-Мп дополнительным IMX350. Оба модуля имеют оптическую стабилизацию. Из особенностей отметим 3X-зуммирование и портретный режим.
Во время презентации на сцену вышел фотограф National Geographic и представил несколько примеров фотографий, сделанных с помощью Meizu 15.
Приятным бонусом для будущих владельцев Meizu 15 и 15 Plus станет аналог Taptic Engine — mEngine. Теперь немного о ценах. Meizu 15 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 2499 юаней (396 долларов), версия со 128 ГБ встроенной памяти стоит 2799 юаней (444 долларов).
Meizu 15 Plus с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ можно будет купить по цене в 2999 юаней (476 долларов), версия со 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 523 доллара. Компания также показала Meizu M15, однако не раскрыла каких-либо подробностей за исключением того, что девайс можно будет приобрести по цене в 269 долларов в версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти.
В конце презентации Meizu представила светящиеся наушники Meizu Halo стоимостью в 999 юаней (158 долларов). Также китайцы представили свой аналог AirPods — Meizu POP. Вес одного наушника составляет всего 5,8 грамма. Наушники получили LED-подсветку, встроенный микрофон и защиту от брызг IPX5. POP оценены в 499 юаней (79 долларов).
Далее речь зашла о Flyme 7. Все встроенные приложения были перерисованы, при этом внешний вид главного экрана не претерпел серьезных изменений. Flyme 7 оптимизировали под игры. Если раньше ваша любимая игра выдавала 45 кадров в секунду, то сейчас речь пойдет о 59 кадрах в секунду. Скачать Flyme 7 можно будет уже сегодня.
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