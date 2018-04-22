Apple рассказала о массовом дефекте в MacBook Pro

Apple бесплатно заменит бракованные батареи у 13-дюймовых MacBook Pro.

В партии 13-дюймовых MacBook Pro был обнаружен массовый дефект в батареях, которые стали вздуваться во время эксплуатации. Компания Apple пообещала столкнувшимся с подобной проблемой клиентам бесплатную замену бракованных аккумуляторов.

Отмечается, что если пользователь MacBook уже поменял батарею за свои деньги, Apple выплатит компенсацию.

Чтобы понять, стоит ли беспокоиться и обращаться в сервис компании, необходимо проверить устройство по серийному номеру на официальном сайте «яблочной» продукции. Там же можно оставить заявку на замену или возврат денег за уже переустановленную батарею.