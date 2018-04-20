Обзор бюджетного ноутбука Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM: много памяти, но темный экран

1000 Гбайт на жестком диске, 4 Гбайт оперативки и неплохая производительность. Все это в сочетании с тусклым экраном — но за 25 000 рублей было бы глупо ожидать от ноутбука невероятных возможностей. На что способна модель, расскажут итоги нашего тестирования. Итоги теста Благодаря своему солидному выступлению во время тестовых испытаний, Acer Aspire 3 сумел заслужить хорошую позицию в нашем соответствующем рейтинге. Больше всего он впечатляет быстрым SSD-накопителем, работающим в паре с большим HDD. От процессора Pentium N4200 с точки зрения производительности многого ожидать не приходится, но работа с офисными программами и веб-серфинг проблемой для ноутбука не станут. А вот яркость дисплея оказалась разочаровывающе низкой, поэтому комфортно работать получится только в темных помещения. Стоит ноутбук в пределах разумного — около 25 000 рублей. Преимущества отличная комбинация из SSD и HDD гигабитный LAN и WLAN-модуль стандарта ac Недостатки очень темный дисплей Результаты тестирования Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM (NX.GNTEV.006) Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 12 из 25 Соотношение цена/качество: 62 Мобильность (25%): 59 Оснащение (25%): 77.6 Производительность (15%): 82.8 Эргономичность (15%): 61 Дисплей (20%): 65.6 Результаты тестирования Поставьте оценку — 69% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Много Гбайт за небольшие деньги

Ноутбук предлагает SSD-накопитель на 128 Гбайт, чего будет достаточно в первую очередь для операционной системы и самых необходимых программ. Благодаря этому общая производительность ноутбука в повседневной эксплуатации кажется довольно шустрой, несмотря на спокойный характер процессора.

В модели Acer находится еще и встроенный 1000-гигабайтный HDD — целый склад для ваших фотографий и видео. К сожалению, используемый здесь дисплей слишком темный, поэтому для работы при ярком освещении устройство не подойдет. При попадании на панель прямых солнечных лучей контент и вовсе становится нечитаемым. СпецпредложенияИз Германии по разумной цене 65 224 ₽ Acer Aspire VX 15 VX5-591G NH.GM4EG.007 W10 63 508 ₽ Acer Aspire V 17 Nitro NH. Q25EV.008 ohne Betriebssystem 44 436 ₽ HP Pavilion 15-cb006ng ohne Betriebssystem 57 787 ₽ Acer Nitro 5 AN515-51-5344 ohne Betriebssystem 56 451 ₽ MSI GL62M 7REX-2439 i7-7700HQ und GTX1050Ti 8GB RAM ohne Betriebssystem Выбрать лучший ноутбук поможет наш большой рейтинг.

Альтернатива: HP 250 G6 SP Оснащенный таким же темным дисплеем, но более производительный — HP 250 G6 (2UB93ES#ABD). Благодаря Intel Core i3-6006U и 8 Гбайт оперативной памяти он работает заметно быстрее. Здесь тоже есть SSD-накопитель, который ускоряет работу всей системы в целом, и 256 Гбайт дискового пространства. Однако, выбрав альтернативную модель, вам придется отказаться от дополнительного HDD. В плане интерфейсов HP 250 G6 тоже не обделен: DVD-бренер, 3 USB-порта (два из которых стандарта 3.0), HDMI, быстрый LAN-порт и WLAN-модуль стандарта ac. В список оснащения также входят web-камера, кенсингтонский замок и SD-кардридер.

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Тест и обзор трансформера Lenovo Yoga 720-13IKB: все на четверочку Характеристики и результаты тестирования Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM (NX.GNTEV.006) Соотношение цена/качество 62 Операционная система Windows 10 Home Габариты 38,1 x 25,9 x 2,3 см Вес 1,9 кг Процессор Intel Pentium N4200 (1,1 ГГц) Объем ОЗУ 4 Гбайт Тип видеокарты интегрирована в процессор (Intel HD Graphics 505) Модель видеокарты — Объем видеопамяти — Дисплей: диагональ 15,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность глянцевая Дисплей: макс. яркость 196 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 160:1 Дисплей: плотность пикселей 141 dpi Дисплей: распределение яркости 93,8% Емкость накопителя 128 Гбайт (SSD) & 1000 Гбайт (HDD) Тип накопителя SSD & HDD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 37 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 8:49 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 6:57 ч:мин Шумность при маск. нагрузке тихо Порты USB 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN 1 GBit/s UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование — Тест: PCMark 7 4.096 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 3.176 бал. Результаты тестирования Acer Aspire 3 A315-31-P3ZM (NX.GNTEV.006) Фото: компании-производители