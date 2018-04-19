Кто меньше? Intel создала компьютер размером с кредитку

Казалось бы, уменьшать компьютеры уже некуда, но это не так. Intel не только сделала очень компактный девайс, но и поместила в него мощную начинку.

Вычислительный модуль Intel Compute Card представляет собой миникомпьютер размером чуть больше кредитной карты (94х55х5 мм). Внутри него находится миниатюрная системная плата, в которую интегрирован процессор с графическим чипом, оперативная память и твердотельный накопитель для хранения данных, а также модуль связи, поддерживающий работу в LAN и беспроводных сетях стандарта IEEE 802.11ac и Bluetooth. Нет только привычных разъемов подключения — их заменяет универсальный интерфейс для соединения с док-станцией, оснащенной всеми необходимыми портами.

Compute Card позволит как пользователям, так и партнерам Intel использовать стандартизированное решение на рынке «Интернета вещей». К примеру, согласно прог­нозам Gartner, к 2020 году ожидается 20 млрд устройств, подключенных к Интернету (сейчас 8,4 млрд).

Такой модуль не требует активного охлаждения и предназначен для использования в разнообразных умных устройствах (холодильниках, Smart TV), платежных терминалах, моноблоках и тонких клиентах, рабочих станциях и т. д. Среди прочего, по замыслу инженеров Intel, Compute Card можно будет использовать в док-станциях, выполненных в виде ноутбука. Когда производительности модуля станет недостаточно, вы просто сможете заменить его новым. Несомненно, это удобно.

Мини-ПК от Intel и док-станция

В линейке Intel Compute Card сейчас четыре модели. Самая старшая использует процессор седьмого поколения Intel Core i5 с тепловыделением 6 Вт. Самая младшая оснащена процессором семейства Intel Celeron. Точные цены на них пока не известны.

В дополнение к Compute Card производитель выпустил док-станцию. Все, что потребуется для работы с ней, — вставить модуль Compute Card в слот и подсоединить необходимую периферию. Для подключения внешних уст­ройств док-станция оснащена несколькими портами USB, разъемами HDMI, DisplayPort, а также RJ45 для работы в проводной офисной сети.

Однако есть ряд подводных камней. При неисправности Compute Card его довольно сложно отремонтировать ввиду высокой плотности монтажа элементов. Скорее всего, заменить его на новый будет менее затратно. Второй момент состоит в стоимости платы — Intel пока не называет конкретных цен, но вряд ли она будет ниже стоимости отдельных компонентов (если рассматривать комплектующие для самостоятельной сборки ПК среднего класса), учитывая миниатюрность решения.

Но если Intel удастся убедить производителей «железа» и разработчиков ПО в необходимости использования этих модулей, освоить предоставляемые мощности и выжать максимум из этих устройств (опыта в этом Intel не занимать), а самое главное — доказать заказчикам удобство подобной конструкции, то есть все шансы на успех. Тем более что эта ниша рынка пока свободна.

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