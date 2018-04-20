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Найден способ украсть все данные с iPhone
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Найден способ украсть все данные с iPhone 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Специалисты компании Symantec обнаружили уязвимость в устройствах Apple, которая может быть использована для удаленного управления гаджетом. Об этом говорится в исследовании компании.
Уязвимость, получившая название Trustjacking, содержится в технологии синхронизации iTunes Wi-Fi sync: с ее помощью владелец устройств на iOS может передавать данные без физического подключения к компьютеру.
По данным исследователей, злоумышленники могут завладеть ключами, которые устройство генерирует для доступа по Wi-Fi. При этом, поскольку синхронизация происходит постоянно, сама атака может быть совершена не сразу.
Специалисты предположили, что таким способом злоумышленники могут получить доступ ко всем данным, хранящимся на смартфоне или компьютере, а также следить за всеми действиями жертвы. Кроме того, подобный доступ позволит атаковавшему удалять или устанавливать приложения.
Доступ может быть получен, если разрешить устройству «доверять» незнакомому подключению. Перед соединениями с новыми гаджетами iPhone всегда уведомляет пользователя и запрашивает одобрение. По мнению исследователей, владелец может сознательно одобрить соединение, к примеру, в общественных местах.
В исследовании не сообщается, были ли зафиксированы атаки подобного типа.
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