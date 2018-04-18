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Apple зарегистрировала новые айфоны в России
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Apple зарегистрировала новые айфоны в России 

iPhones.ru 14 часов назад
Фото: iPhones.ru
Apple зарегистрировала новые айфоны в РоссииЕвразийская комиссия вновь пополнила свою базу зарегистрированных продуктов. Теперь в ней появились новые смартфоны Apple.
В списке указаны модели с номерами A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106. И все они работают под управлением iOS 11.
К слову, впервые Apple использует для iPhone модельные номера, начинающиеся на 2.
Поскольку новые айфоны не указаны с предустановленной iOS 11, то их наверняка покажут этим летом. Вполне возможно, что среди них есть iPhone SE 2, о котором долгое время говорили различные источники.
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