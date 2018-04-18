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Sony выпустила новый планшет
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Sony выпустила новый планшет на основе «цифровой бумаги» 

TechCult 4 часа назад
Фото: Sony
В 2014 году японская компания Sony выпустила первую версию устройства «Digital Paper» — планшета, который позволял работать с цифровыми аналогами бумажных документов привычными способами. В прошлом году модель получила ряд обновлений, а сегодня компания выпускает на рынок самую передовую и компактную версию DPT-CP1.
Первый планшет был ориентирован на формат бумаги А4, новый — на А5. Его толщина 5 мм, вес 240 грамм, он оснащен дисплеем с технологией электронных чернил, диагональю 10,3 дюйма и максимальным разрешением 1404x1872 пикселей. У картинки на экране 16 уровней серого цвета, нет бликов, изображение отчетливо видно под солнечными лучами и такой дисплей меньше утомляет глаза, чем любой iPad.
На борту планшета 64-разрядный процессор Marvell и 16 Гб памяти, из которых для хранения документации доступно 11 Гб — это примерно 10000 типовых документов в формате PDF. Для их редактирования предусмотрен многофункциональный стилус, а сохранять файлы можно и в память смартфона, через модули связи Bluetooth 4.2, 802.11ac Wi-Fi или NFC.
Ключевая черта нового планшета Sony: энергоэффективность. В обычном режиме работы заряда аккумулятора хватает на 3 недели, а батареи стилуса на целый месяц. DPT-CP1 начнет продаваться в Японии в первых числах лета, по цене 70000 йен ($650), но в Sony пока не говорят, когда новинка выйдет на международный рынок.
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