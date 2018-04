МегаФон запустил «голос» в сети 4G в Самарской области

Теперь абоненты МегаФона Самарской области могут звонить и принимать вызовы по мобильному телефону, не покидая сети 4G/LTE. Это означает, что во время использования скоростного мобильного интернета, к примеру, поиска нужной улицы в картах, просмотра фотографий в социальных сетях, проверки электронной почты, при совершении телефонного звонка интернет-сессия не прерывается. При этом соединение устанавливается всего за пару секунд, а голос собеседника звучит чисто и естественно, как будто он находится рядом с вами.

"В сентябре 2016 года МегаФон первым в России запустил технологию VoLTE без ограничений. Теперь она доступна и жителям нашего региона. Уверен, что клиенты по достоинству оценят ее преимущества: чистую и отчетливую передачу звука, мгновенную скорость соединения. Ранее при совершении звонков 4G-смартфон сначала переключался с LTE на 3G, а уже потом осуществлял непосредственно сам вызов. МегаФон обеспечил возможность разговаривать в сети 4G, пользователей в которой с каждым годом становится больше на 70%. Услуга не расходует интернет-трафик и не требует дополнительных затрат", — отмечает директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко

Преимущества VoLTE работают внутри сети «МегаФон» между двумя смартфонами, поддерживающими эту технологию. Ассортимент таких устройств уже достаточно обширен, это, в частности:

iPhone 6/6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X;

Huawei Honor 9 lite, Nova 2i, P smart;

LG K10 2017, LG Stylus 3, LG X Power 2, LG G6, LG Q6α, LG Venture;

Nokia 3;

Samsung Note 8, Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8 | A8+, Galaxy J2 2018, Galaxy J3, Galaxy J5 | J5 Prime | J5 2016, Galaxy J7 | J7 2016 | J7 2017 | Neo J7, Galaxy S7 | S7 edge, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S9 | S9+;

Sony Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia X Compact, Xperia XZs, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra, Xperia XA1 Plus, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra, Xperia L2, Xperia XZ, Xperia X, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact Vertex Saturn.

Для использования услуги SIM-карта и прошивка телефона должны иметь поддержку VoLTE и сети 4G (LTE). Программное обеспечение рекомендуется обновить до последней версии. Узнать, поддерживает ли Ваша SIM-карта работу в 4G-сети, можно используя USSD-команду: *507#. Подробнее о технологии можно узнать в cалонах оператора, по номеру 0500 или на сайте www.megafon.ru.