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ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic
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ZTE представила игровой смартфон Nubia Red Magic 

Ferra.ru 49 минут назад
Фото: MobileDevice.ru
Он заключён в алюминиевый корпус со светодиодной полосой с подсветкой на 16,8 млн вариантами оттенков, специальной кнопкой для перехода в игровой режим и продвинутым воздушным охлаждением с системой вентиляционных отверстий.
Nubia Red Magic оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 24-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3800 мАч с быстрой зарядкой.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и 3,5-м разъём для наушников. Смартфон работает на операционной системе Android 8.1 Oreo с оболочкой Nubia Red Magic.
Смартфон ZTE Nubia Red Magic доступен для предзаказа по цене 398 долларов за 6+64ГБ и 477 долларов за 8+128 ГБ. Продажи стартуют 25 апреля 2018 года.
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