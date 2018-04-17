Ещё
Nubia выпустила смартфон Z18 Mini с Snapdragon 660 и 6 ГБ RAM
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Nubia выпустила смартфон Z18 Mini с Snapdragon 660 и 6 ГБ RAM 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Стало известно о выходе в Китае смартфона Nubia Z18 Mini. Аппарат получил при своем ценнике весьма достойную начинку, а также будет продаваться в дополнительной версии Limited Provence Edition.
Z18 Mini получил глянцевый металлический корпус толщиной 7,6 мм и массой 153 грамма. Диагональ дисплея формата 18:9 составляет 5,7 дюйма, разрешение — 2160 х 1080 точек. Несмотря на такой дисплей, устройство кажется действительно компактным — рамки вокруг экрана совсем небольшие. Выше дисплея расположилась 8-мегапиксельная камера с апертурой f/2.0.
Аппарат работает на чипе Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц, а объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт. Встроенной памяти — 64 гигабайта. Но версия Limited Provence Edition будет иметь накопитель на 128 гигабайт.
Сзади стоит двойная камера с датчиками на 13 и 5 мегапикселей. Ниже нее — сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора — 3450 мАч.
Из коробки смартфон идет с системой Android 8.1. Также стоит отметить 4G VoLTE, 802.11ac WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, USB type-C и 3,5-мм разъем для наушников.
Стандартная модель будет продаваться за 286 долларов, а версия с накопителем на 128 гигабайт — за 349 долларов. Продажи стартуют 19 апреля.
Карельские вести: последние новости
Huawei представила MateBook X Pro с сенсорным FullView дисплеем Xiaomi Mi A2 (Xiaomi Mi 6X): характеристики и дата выхода Smartisan Nut 3 получил очень тонкий корпус, аккумулятор на 4000 мАч и цену $206
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю118
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа139
Крымский мост потроллил Украину131
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой77
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма98
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение