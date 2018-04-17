Nubia выпустила смартфон Z18 Mini с Snapdragon 660 и 6 ГБ RAM

Стало известно о выходе в Китае смартфона Nubia Z18 Mini. Аппарат получил при своем ценнике весьма достойную начинку, а также будет продаваться в дополнительной версии Limited Provence Edition.

Z18 Mini получил глянцевый металлический корпус толщиной 7,6 мм и массой 153 грамма. Диагональ дисплея формата 18:9 составляет 5,7 дюйма, разрешение — 2160 х 1080 точек. Несмотря на такой дисплей, устройство кажется действительно компактным — рамки вокруг экрана совсем небольшие. Выше дисплея расположилась 8-мегапиксельная камера с апертурой f/2.0.

Аппарат работает на чипе Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц, а объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт. Встроенной памяти — 64 гигабайта. Но версия Limited Provence Edition будет иметь накопитель на 128 гигабайт.

Сзади стоит двойная камера с датчиками на 13 и 5 мегапикселей. Ниже нее — сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора — 3450 мАч.

Из коробки смартфон идет с системой Android 8.1. Также стоит отметить 4G VoLTE, 802.11ac WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/GLONASS, USB type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Стандартная модель будет продаваться за 286 долларов, а версия с накопителем на 128 гигабайт — за 349 долларов. Продажи стартуют 19 апреля.