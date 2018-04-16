Digital Foundry: переход на новое поколение PlayStation и Xbox технически невозможен до 2019 года

А огромного прорыва по сравнению с Xbox One X и PS4 Pro ждать точно не стоит.

Сотрудники технического подразделения Eurogamer проанализировали ситуацию на рынке и доступные на данный момент технологии, чтобы предположить, когда может состояться выход потенциальных PS5 и следующей Xbox. А заодно попытались понять, каковы могут быть характеристики этих устройств.

Как отмечают обозреватели, инженер Sony Марк Церни (Mark Cerny) уже общался с некоторыми разработчиками, выясняя их пожелания насчёт грядущей приставки компании.

Работа над следующим поколением устройства идёт, но это не значит, что она закончится скоро. В Digital Foundry подчёркивают, что подходящие комплектующие, начиная с транзисторов, не появятся ранее 2019 года.

Так как в настоящее время все производители консолей используют 16-нанометровые FinFET-процессоры от тайваньской компании TSMC, скорее всего, грядущие консоли будут работать на их же 7-нанометровой технологии.

По всей видимости, впервые она появится в мобильных устройствах от Huawei уже в 2018-м. Однако чтобы достичь объёмов производства, необходимых для снабжения миллионов приставок от Sony и Microsoft , уйдёт около года.

То же самое касается памяти. Стандарт HBM с большей пропусконой способностью и более эффективным расходом энергии, чем у GDDR, до сих пор слишком дорогостоящий. Поэтому, вероятно, в следующем поколении консолей будет использоваться GDDR6, массовое производство которого начнётся до конца года.

На всё те же приблизительные даты выхода центральных и графических процессоров на более совершенной технологии указывают планы компании AMD. Обозреватели считают, что именно с ней в партнёрство вступят и Sony, и Microsoft.

Ведь их архитектуру использовали в PS4, а производители Xbox уже не раз говорили о важности обратной совместимости для них — для чего лучше подходят технологии AMD.

Учитывая это, в Digital Foundry предполагают, что совместимость с предыдущим поколением консолей будет и на потенциальной PS5. По словам экспертов, создание устройства без подобной функции нецелесообразно для ещё одной платформы на архитектуре x86 и с графическим процессором Radeon. К тому же, на неё делают большой упор в Microsoft, и Sony наверняка захочет составить им конкуренцию и в этой области.

Обозреватели также отмечают, что, скорее всего, CPU и GPU будут расположены на одном чипе. И в связи с успехами AMD в разработке так называемых «APU», совмещающих эти две функции, скачок производительности на следующем поколении должен быть значительным.

План AMD по развитию чипов на микроархитектуре Zen до 2020 года

В теории, 7-нанометровая архитектура Zen позволит достичь мощностей, сравнимых со «старшими» процессорами Ryzen 7 для ПК, пусть и с меньшей частотой.

Лишь один комплекс ядер на ней занимает столько же пространства на кремнии, что и целый кластер по микроархитектуре Jaguar, которая используется в PS4 и Xbox One. Так, в процессорах следующего поколения консолей потенциально будет шестнадцать потоков выполнения операций и восемь полноценных ядер.

По словам сотрудников Digital Foundry, такая мощность «в корне изменит игры», выходящие на консолях и поможет добиться куда больше детализации и проработки мира.

Обозреватели считают, что один из главных вопросов, касающихся следующего поколения PlayStation и Xbox, связан с тем, произойдёт ли настоящий скачок в графических мощностях.

Всё потому, что о грядущем GPU от AMD под кодовым названием Navi на данный момент практически ничего не известно, хотя выпустить его собирались в начале 2018-го.

Планы AMD по развитию архитектуры GPU до 2019 года

Всё будет зависеть от того, удастся ли производителям процессоров значительно усовершенствовать микроархитектуру Graphics Core Next (GCN), на которой, предположительно, основан Navi.

Если взять за «отправную точку» PS4 Pro и Xbox One X, «настоящий» скачок в производительности (в 6-8 раз) невозможен, говорят в Digital Foundry.

В случае, если считать «предшественниками» базовые версии консолей, то всё намного проще. Однако всё будет зависеть от того, предусматривает ли GCN-архитектура серьёзные структурные ограничения. Эксперты подчёркивают, что высокие мощности приведут большим затратам на системы охлаждения.

При всём этом пока что неизвестно, будет ли некая «особая» технология в следующем поколении консолей. Такой, к примеру, на улучшенных версиях PS4, была Rapid Packed Math от AMD, которая позволяла увеличить производительность в два раза.

Даже с «настоящим» техническим скачком, считают в Digital Foundry, маловероятно, что в новых устройствах появится поддержка полноценной трассировки лучей в реальном времени, которую ранее демонстрировала NVIDIA.

В лучшем случае, технология будет работать лишь частично. И это учитывая то, что в Microsoft уже работают над тем, чтобы добавить поддержку рэйтрейсинга в DirectX.

Обозреватели заключают, что выпускать потенциальную PS5 до конца 2019 года Sony нет смысла. Раньше этого времени настоящего технического прорыва не случится.

Более того, постоянно растущие цены на ПК-комплектующие указывают на то, что какое-то время уйдёт ещё и на то, чтобы сделать грядущее поколение доступным для покупателей. Именно цена может оказаться одним из важнейших факторов, который может задержать выход более совершенных устройств до 2020 года, а то и позже.

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