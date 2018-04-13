Смарт-часы набирают популярность у нижегородцев

Российский рынок смарт-часов в 2017 году вырос в денежном выражении на 81% до 6 млрд рублей и в 2,5 раза в штуках — до 275 тысяч. По некоторым оценкам, концу 2018 года он может вырасти до 1,5 млн, т.е. почти в 5,5 раз. Что такое смарт часы, кому и зачем они нужны — разбирался Newsroom24.

Что могут смарт-часы?

Смарт-часы — это гаджет, который способен собирать и показывать различную информацию, но больше смысла часы приобретают в случае их синхронизации со смартфоном, но и в этом случае многое зависит от того, что «умеют» часы. Например, на них приходят сообщения о звонках, текстовых сообщениях, новости из соцсетей, прогноз погоды и т.д. Это удобно, поскольку не нужно доставать смартфон из кармана без необходимости: с помощью некоторых моделей часов можно ответить на звонок или прочитать сообщение, переключить музыкальную композицию, увеличить-уменьшить громкость. Часы могут работать как фитнес-трекер — считать шаги, пульс, отмечать фазы сна, измерять дистанцию, скорость бега, количество сожженных калорий, а если на смартфон установить специальное приложение, то оно будет анализировать информацию, собранную часами, которую можно использовать для составления программ тренировок. Часы с функцией NFC, синхронизированные со смартфоном, можно использовать для бесконтактных платежей.

Есть и неудобства. Главный из них — маленький размер. Не все могут попасть пальцем по иконке, находясь в движении, чтобы, например, прочитать сообщение. Не очень удобны такие часы людям с плохим зрением. Если смартфоном иногда можно управлять и одной рукой, то в случае со смарт-часами всегда задействованы обе. Также к минусам смарт-часов относится слабая батарея. Некоторые гаджеты работают на одном заряде не более суток, самые продвинутые продержатся не более 5-7 дней. Конечно, многое зависит от режима пользования часами, и от количества функций — чем их больше, тем часы разряжаются быстрее — но в среднем их придется заряжать раз в два дня. Некоторых пользователей раздражает, что часы надо постоянно включать, чтобы посмотреть время. Есть проблемы и с соединением со смартфоном. Если владелец удаляется от телефона, например, выходит в другую комнату, то по возвращении обратно, не все часы сами могут самостоятельно соединиться с ним снова.

Как Newsroom24 рассказали в пресс-службе филиала МТС Нижегородской области , по функциональности смарт-часы можно разделить на три категории:

— функциональный гаджет и аксессуар: лидер продаж здесь Samsung.

— «умные GPS» часы для детей — помощник для родителей. В него строены GPS–трекер, кнопка экстренной помощи, а с помощью сим-карты доступна опция входящих и исходящих звонков. Наибольшим спросом здесь пользуется Alcatel. По оценкам М. Видео , часы для детей могут занимать более 20% рынка смарт-браслетов в штуках.

— фитнес-трекеры.

Продажи и бренды

Спрос на смарт-часы в последние годы растет очень быстро. Так, в 2017 году, по оценке М. Видео, российский рынок вырос в денежном выражении на 81% до 6 млрд рублей и в 2,5 раза в штуках — до 275 тысяч. На нижегородском рынке в марте текущего года объем продаж увеличился в 5 раз по сравнению с мартом 2017 года — рассказали Newsroom 24 в пресс-службе оператора о продажах в своей региональной рознице.

«Что касается брендов, то около 80% рынка контролируют Samsung и Apple , — рассказала руководитель департамента по связям с общественностью М. Видео Валерия Андреева . — Спрос на часы от Apple в абсолютном выражении вырос в 2 раза в штуках, что позволило бренду сохранить свою долю на рынке. Доля Samsung немного укрепилась, в абсолютном выражении часы этого производителя продавались в 2,2 раза чаще, чем в 2016 году. Остальную часть делят между собой множество B-брендов, имена которых пока мало известны российским покупателям. Наиболее успешны из них Cyber, KREZ, Mykronoz, Prolike, Iwown — все они продемонстрировали более чем двукратный рост. В основном эти бренды играют в ценовом сегменте до 10 000 рублей».

В пресс-службе «МегаФона» , кроме Samsung и Apple, среди лидеров рынка назвали еще LG и Asus, в китайском сегменте — Xiaomi, Meizu, Doogee, Oukitel, Huawei. В нижегородских салонах Tele2 наибольшим спросом пользуются модели EnBe, детские «Кнопка Жизни K911», Elari FixiTime, Smart Watch Samsung, Smart Watch W8.

Цена и спрос

Если еще несколько лет назад ассортимент смарт-часов был представлен только премиум сегментом, то сейчас он значительно расширился за счет появления недорогих В-брендов. В сегменте А-брендов, средняя цена снизилась примерно на 10% до 22 000 рублей за счет снижения цен на предыдущую линейку Аpple, рассказала Валерия Андреева.

По информации МТС, в зависимости от бренда и функционала, цена варьируется от 2 до 25 000 рублей, при этом спрос практически одинаков во всех ценовых сегментах. «Для многих покупка смарт-часов связана с приобретением нового смартфона того же бренда», — прокомментировали в пресс-службе оператора.

«Многие производители стараются занять рынок смарт устройств не только за счет качества и начинки, но и «демпингуя» по цене, — прокомментировали в пресс-службе «МегаФона». — Китайские производители заполнили рынок часами по цене от 10$. Средняя цена на смарт часы А-брендов варьируется в пределах 150-200$». Наибольший спрос в А-сегменте начинается со 150 долларов, в В-сегменте — не превышает 100 долларов. При этом ассортимент быстрее растет в ценовом сегменте от 300$ и выше. Происходит это за счет того, что с каждым выпуском нового гаджета предшествующая модель теряет в цене минимум 40% стоимости, что положительно влияет на продажи.

В нижегородских салонах Tele2 средняя цена на часы в данный момент составляет 4-5 тысяч рублей — с прошлого года она не изменилась. Однако наибольшим спросом у покупателей пользуются гаджеты по цене от 5 до 7 тысяч рублей. В этом сегменте и дороже — от 5 до 10 тысяч рублей — быстрее растет и ассортимент. «Эти часы оборудованы модулем GPS и слотом для sim-карты — данные опции очень важны для пользователей», — рассказали Newsroom24 в Tele2.

Покупатель

В Нижегородской области смарт-часы покупают пользователи от 20 до 45 лет со средним и высоким уровнем дохода. В основном это люди, следящие за трендами и покупающие гаджеты из-за моды, либо следящие за своим здоровьем и занимающиеся спортом, либо родители, чтобы контролировать детей школьников — прокомментировали в МТС и Tele2.

Перспективы

До конца года аналитики ожидают роста рынка. По оценкам J’son & Partners Consulting, суммарный российский рынок смарт-часов в 2018 году может достигнуть 1,5 млн устройств.

Ритейлеры сообщили, что ближе к осени ожидают обновления модельного ряда. В нижнем и среднем ценовом сегментах производители анонсируют расширение функционала часов за счет воспроизведения музыки и Garmin Pay для мобильных платежей, а также защиту от воды и дополнительные кнопки на ремешках. В сегменте А-брендов — новый дисплей, устойчивый к царапинам и более высоким запасом яркости, а также расширенные возможности настроек, рассказали собеседники Newsroom24.