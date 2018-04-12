Ещё
Thuraya представила первый в мире спутниковый смартфон X5-Touch
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Thuraya представила первый в мире спутниковый смартфон X5-Touch 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Компания Thuraya анонсировала мобильное устройство X5-Touch, которое стало первым в мире смартфоном с возможностью подключения к сетям спутниковой телефонной связи. Аппарат упакован в пыле— и влагозащищённый по стандарту IP67 корпус и работает под управлением операционной системы Android.
Смартфон получил два слота для SIM-карт и два радиомодуля: помимо режима спутниковой связи, гаджет может работать в сетях сотовой связи 2G, 3G и 4G. X5-Touch оснащён 5,2-дюймовым дисплеем Full HD, фронтальной и основной камерами, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, кнопкой SOS и поддерживает системы спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Ёмкость аккумулятора производитель пока не раскрывает, отметив лишь, что аппарат сможет функционировать без подзарядки достаточно долго.
Thuraya X5-Touch поступит в продажу в четвертом квартале 2018 года.
Игромания.ру: последние новости
NVIDIA прекратит выпуск драйверов для 32-битных операционных систем ASUS создаст бренд Arez для игровых видеокарт Radeon Российский процессор Baikal-T1 поступил в розничную продажу
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели для удара США по Сирии392
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники300
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии201
Суд изменил приговор Улюкаеву222
США положили глаз на Северный морской путь414
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение