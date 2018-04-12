Thuraya представила первый в мире спутниковый смартфон X5-Touch

Компания Thuraya анонсировала мобильное устройство X5-Touch, которое стало первым в мире смартфоном с возможностью подключения к сетям спутниковой телефонной связи. Аппарат упакован в пыле— и влагозащищённый по стандарту IP67 корпус и работает под управлением операционной системы Android.

Смартфон получил два слота для SIM-карт и два радиомодуля: помимо режима спутниковой связи, гаджет может работать в сетях сотовой связи 2G, 3G и 4G. X5-Touch оснащён 5,2-дюймовым дисплеем Full HD, фронтальной и основной камерами, модулями Wi-Fi, Bluetooth и NFC, кнопкой SOS и поддерживает системы спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС и Beidou. Ёмкость аккумулятора производитель пока не раскрывает, отметив лишь, что аппарат сможет функционировать без подзарядки достаточно долго.

Thuraya X5-Touch поступит в продажу в четвертом квартале 2018 года.