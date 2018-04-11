Ещё
Назван самый популярный у россиян смартфон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назван самый популярный у россиян смартфон 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Самыми популярными смартфонами у россиян стали телефоны Apple. Об этом свидетельствуtn статистика покупок жителей России в первом квартале 2018 года, собранная сервисом бесплатных объявлений «Юла». Результаты исследования поступили в редакцию «Ленты.ру».
По данным сервиса, продажи смартфонов с января по март выросли на три процента. В топ-5 наиболее популярных марок вошли Apple, Samsung, Xiaomi, Sony и Nokia. Самой популярной моделью стал iPhone 5s со средней стоимостью 7,3 тысячи рублей, на втором месте iPhone 6 со средней ценой 12,9 тысячи рублей, на третьем — iPhone 5 за 5,4 тысячи рублей.
Самой дорогой моделью стал iPhone X со средней ценой 47 тысяч рублей, самой дешевой — Nokia 105 за 680 рублей. В целом за первый квартал 2018 года цены на мобильные телефоны снизились в среднем на четыре процента.
Ранее сервис «Юла» провел исследование, согласно которому с начала 2018 года цены на iPhone всех поколений в России снизились в среднем на 10 процентов. Больше всего упала стоимость на последнюю модель смартфона iPhone X — на 31 процент, меньше всего на iPhone 8 — шесть процентов.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства187
Первые кадры с места крушения Ил-7629
Украина начала операцию «Граница-2018»56
200 человек погибли при падении самолета в Алжире40
Россия пригрозила сбивать ракеты США915
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение