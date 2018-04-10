AMD уже работает над процессорной архитектурой Zen 5

Несмотря на то, что процессоры Ryzen на архитектуре Zen первого поколения вышли всего год назад, AMD уже работает над платформой Zen 5. Об этом сообщил ведущий разработчик архитектуры Zen Майкл Кларк

Попробуем разобраться, насколько долгосрочным стал этот прогноз. Процессоры Ryzen 2000 на основе 12-нанометровой архитектуры Zen+ поступят в продажу 19 апреля. В 2019 году AMD планирует выпустить чипы на 7-нанометровом техпроцессе Zen 2, которые, кстати, получат аппаратную защиту от уязвимостей Spectre. В 2020 году стоит рассчитывать на появление процессоров Zen 3, и лишь в 2021 году — на выход Zen 5.

Как видно, AMD не собирается выпускать процессоры Zen 4. Одной из причин такого шага стало своеобразное отношение к цифре 4 в китайской культуре, поскольку она по произношению очень похожа на слово «смерть».