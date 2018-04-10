IKEA представила свои первые Bluetooth-колонки

IKEA представила свои первые Bluetooth-колонкиСовместно с компанией Sonos нидерландский производитель мебели IKEA представила свою первую Bluetooth-колонку. Особенность колонок IKEA заключается в модульности и характерном для компании дизайне.

По сути, Bluetooth-спикеры представлены блочными элементами двух типоразмеров: 20 х 20 и 30 х 30 сантиметров. В IKEA прозвали их Eneby.

На выбор будут представлены два варианта дизайна: черная или серая ткань, обтянутая поверх черного или белого пластика. Для удобной переноски предусмотрена ручка, которую предстоит прикрутить самостоятельно.

При желании можно добавить аккумулятор, способный обеспечить до 10 часов автономной работы. Стоимость батареи $20.

IKEA не забыла и об установке распространенного 3,5 миллиметрового AUX In порта для подключения аудиоустройств без Bluetooth.

Предположительно каждая колонка оснащена одним высокочастотным и одним низкочастотным динамиками (два низкочастотника у большей модели). Из предлагаемых аксессуаров специальные настенные кронштейны и подставка (за $10), приобрести которые можно отдельно.

Компактный динамик IKEA Eneby обойдется в $49. Модель 30 х 30 производитель оценил в 89 долларов. Колонки уже представлены на официальном сайте IKEA.